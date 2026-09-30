Вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Жители Новороссийска жалуются на темные улицы, а подрядчик ссылается на сбои сим-карт

29 сентября портал gorod.space сообщил, что жители Новороссийска пожаловались на неработающие фонари. Речь шла об улицах Революции 1905 года, 1–3, Советов, 16 (на участке от Куникова до Снайпера Рубахо) и вверх по Осоавиахима и Прямой.

Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании в мэрии заявил, что периодические отключения фонарей связаны с ограничениями работы сотовых сетей.

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«У нас периодически происходит сбой из-за того, что глушат сотовую сеть, а уличное освещение работает от сим-карт. Мы будем благодарны, если жители будут сообщать нам в «Безопасный город», где происходят такие ситуации. Мы оперативно будем реагировать», — пояснил Бегляров.

Он добавил, что часть проблем уже устранили. По его словам, освещение на улицах Куникова, Осоавиахима и Прямой восстановили. Работы на Советов, 16 продолжаются. Бегляров заверил, что свет появится «в кратчайшие сроки».

Как писали Юга.ру, 9 сентября атака БПЛА обесточила часть Геленджика.

Город Новороссийск общество СВО Энергетика

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