Вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи

Жители Новороссийска жалуются на темные улицы, а подрядчик ссылается на сбои сим-карт

29 сентября портал gorod.space сообщил, что жители Новороссийска пожаловались на неработающие фонари. Речь шла об улицах Революции 1905 года, 1–3, Советов, 16 (на участке от Куникова до Снайпера Рубахо) и вверх по Осоавиахима и Прямой.

Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании в мэрии заявил, что периодические отключения фонарей связаны с ограничениями работы сотовых сетей.