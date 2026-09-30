Ямы оставили, разметку нанесли на траву: что сделали с дорогой в Ейском районе
Жители поселка просили отремонтировать дорогу. Вместо этого там обновили разметку, часть которой нанесли на траву
30 сентября депутат Александр Батуринец сообщил о результате коллективного обращения жителей поселка Большелугский.
В конце августа жители пожаловались на состояние подъездной дороги: проезжая часть покрыта глубокими выбоинами и ямами, возле остановки общественного транспорта нет «зебры» и соответствующих знаков.
В Краснодаре на Красных Партизан образовался провал:
«Такое положение дел создает прямую угрозу безопасности дорожного движения. В том числе и для школьного автобуса, который перевозит детей», — говорилось в обращении.
Просьбу населения чиновники не удовлетворили — ямы не залатали. Зато обновили разметку. Причем нанесли ее не на дорожное покрытие, а «расширили» трассу — краской прошлись по обочине с травой.
Как писали Юга.ру, Фадеевский путепровод в Краснодаре не успели открыть в сентябре из-за погоды.