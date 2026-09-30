Ямы оставили, разметку нанесли на траву: что сделали с дорогой в Ейском районе

Жители поселка просили отремонтировать дорогу. Вместо этого там обновили разметку, часть которой нанесли на траву

В конце августа жители пожаловались на состояние подъездной дороги: проезжая часть покрыта глубокими выбоинами и ямами, возле остановки общественного транспорта нет «зебры» и соответствующих знаков.

«Такое положение дел создает прямую угрозу безопасности дорожного движения. В том числе и для школьного автобуса, который перевозит детей», — говорилось в обращении.

Просьбу населения чиновники не удовлетворили — ямы не залатали. Зато обновили разметку. Причем нанесли ее не на дорожное покрытие, а «расширили» трассу — краской прошлись по обочине с травой.