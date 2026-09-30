В Краснодарском крае октябрь окажется теплее нормы
На Кубани во второй месяц осени температура воздуха превысит средние многолетние показатели
30 сентября ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что в Краснодарском крае середина осени будет более теплой, чем обычно.
Залповые ливни, град и смерчи:
Повышенные температурные показатели также прогнозируют на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в ряде северных регионов страны (в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях). На остальной территории России температура воздуха в октябре сохранится в пределах климатической нормы.
Объем осадков на Кубани и почти во всех других субъектах страны ожидается около среднего многолетнего уровня. Дождей выше нормы ждут только на побережьях Хабаровского и Камчатского краев, а также в Магаданской и Сахалинской областях.
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