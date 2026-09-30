В Краснодарском крае октябрь окажется теплее нормы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани во второй месяц осени температура воздуха превысит средние многолетние показатели

30 сентября ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что в Краснодарском крае середина осени будет более теплой, чем обычно.

Залповые ливни, град и смерчи:

Повышенные температурные показатели также прогнозируют на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в ряде северных регионов страны (в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях). На остальной территории России температура воздуха в октябре сохранится в пределах климатической нормы.

Объем осадков на Кубани и почти во всех других субъектах страны ожидается около среднего многолетнего уровня. Дождей выше нормы ждут только на побережьях Хабаровского и Камчатского краев, а также в Магаданской и Сахалинской областях.

Ранее Юга.ру писали, сколько еще продлится бархатный сезон в Краснодарском крае.

Город Краснодар Погода

Новости

В Краснодаре снова пройдет фестиваль WOOF, где можно забрать собаку или кошку из приюта 
Налоговиков из Краснодара задержали по делу о взятке в 2 млн рублей за прекращение проверки
Новые кресла, фуршет и рабочая зона с видом на перрон: в аэропорту Краснодара обновили зоны ожидания
Вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи
Дети учатся в куртках, стены держатся на подпорках: в Дагестане СК возбудил дело из-за состояния школы
Ямы оставили, разметку нанесли на траву: что сделали с дорогой в Ейском районе

Лента новостей

«Бояться надо живых»
Вчера, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте
Вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи
Сегодня, 15:40
Вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи
Ямы оставили, разметку нанесли на траву: что сделали с дорогой в Ейском районе
Сегодня, 14:55
Ямы оставили, разметку нанесли на траву: что сделали с дорогой в Ейском районе

Реклама на сайте