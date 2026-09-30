Сочинский филиал РГСУ закрывают. Что будет со студентами?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Минобрнауки прекращает работу филиала РГСУ в Сочи

29 сентября мэрия Сочи сообщила, что Министерство науки издало приказ о прекращении деятельности филиала Российского государственного социального университета. Причины такого решения чиновники не называют.

Приказ предусматривает перевод обучающихся в одно из трех учебных заведений на выбор: головной вуз РГСУ в Москве, филиал в Пятигорске и Сочинский государственный университет.

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Преподавательскому составу филиала РГСУ предложили перевод в СочиГУ. Для сотрудников организуют консультации по кадровым и образовательным вопросам.

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Вузы Министерство образования и науки России Образование Сочи Студенты

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