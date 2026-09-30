Сочинский филиал РГСУ закрывают. Что будет со студентами?

Приказ предусматривает перевод обучающихся в одно из трех учебных заведений на выбор: головной вуз РГСУ в Москве, филиал в Пятигорске и Сочинский государственный университет.

29 сентября мэрия Сочи сообщила , что Министерство науки издало приказ о прекращении деятельности филиала Российского государственного социального университета. Причины такого решения чиновники не называют.

Как пояснил начальник управления молодежной политики курорта Сергей Черемшанов, форма и условия обучения для студентов сохранятся в каждом из предложенных вузов. Выпускники получат диплом от выбранного учебного заведения.

Преподавательскому составу филиала РГСУ предложили перевод в СочиГУ. Для сотрудников организуют консультации по кадровым и образовательным вопросам.