Сочинский филиал РГСУ закрывают. Что будет со студентами?
Минобрнауки прекращает работу филиала РГСУ в Сочи
29 сентября мэрия Сочи сообщила, что Министерство науки издало приказ о прекращении деятельности филиала Российского государственного социального университета. Причины такого решения чиновники не называют.
Приказ предусматривает перевод обучающихся в одно из трех учебных заведений на выбор: головной вуз РГСУ в Москве, филиал в Пятигорске и Сочинский государственный университет.
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