Иномарка за 8 млн и недвижимость на 100 млн: на Кубани задержали двух замначальников налоговой
Двух заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 по Краснодарскому краю заподозрили в получении взяток в особо крупном размере
28 сентября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Краснодарском крае два замначальника межрайонной инспекции ФНС № 8 стали фигурантами уголовных дел о получении взяток в особо крупном размере. Речь идет об Игоре Волине и Аруте Келледжяне.
17 объектов недвижимости на 41 млн рублей:
По версии следствия, Келледжян получил в качестве коммерческого «подарка» премиальный автомобиль стоимостью 8 млн рублей. Волина обвиняют в получении 1,2 млн рублей от компании «Курортстройинвест».
Кроме того, силовики нашли у Келледжяна имущество в Сочи и Краснодаре общей стоимостью порядка 100 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают законность приобретения имущества.
Как писали Юга.ру, суд окончательно обратил имущество краснодарской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи в доход государства.