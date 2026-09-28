Иномарка за 8 млн и недвижимость на 100 млн: на Кубани задержали двух замначальников налоговой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Двух заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 по Краснодарскому краю заподозрили в получении взяток в особо крупном размере

28 сентября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Краснодарском крае два замначальника межрайонной инспекции ФНС № 8 стали фигурантами уголовных дел о получении взяток в особо крупном размере. Речь идет об Игоре Волине и Аруте Келледжяне.

17 объектов недвижимости на 41 млн рублей:

По версии следствия, Келледжян получил в качестве коммерческого «подарка» премиальный автомобиль стоимостью 8 млн рублей. Волина обвиняют в получении 1,2 млн рублей от компании «Курортстройинвест».

Кроме того, силовики нашли у Келледжяна имущество в Сочи и Краснодаре общей стоимостью порядка 100 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают законность приобретения имущества.

Как писали Юга.ру, суд окончательно обратил имущество краснодарской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи в доход государства.

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