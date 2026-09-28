Иномарка за 8 млн и недвижимость на 100 млн: на Кубани задержали двух замначальников налоговой

Двух заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 по Краснодарскому краю заподозрили в получении взяток в особо крупном размере

28 сентября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Краснодарском крае два замначальника межрайонной инспекции ФНС № 8 стали фигурантами уголовных дел о получении взяток в особо крупном размере. Речь идет об Игоре Волине и Аруте Келледжяне.

17 объектов недвижимости на 41 млн рублей: В Темрюке суд обратил в доход государства имущество осужденного за взятку сотрудника Росреестра

По версии следствия, Келледжян получил в качестве коммерческого «подарка» премиальный автомобиль стоимостью 8 млн рублей. Волина обвиняют в получении 1,2 млн рублей от компании «Курортстройинвест». Кроме того, силовики нашли у Келледжяна имущество в Сочи и Краснодаре общей стоимостью порядка 100 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают законность приобретения имущества.