Под Анапой в заповеднике «Утриш» открыли «Тропу черепахи»

24 сентября пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила об открытии обновленного эколого-просветительского маршрута «Тропой черепахи». Он посвящен черепахе Никольского — единственному виду сухопутных черепах в стране, обитающему на узкой полосе Черноморского побережья. Подвид внесен в Красную книгу РФ с высшим статусом редкости. Заповедник «Утриш» — ключевая территория для сохранения черепахи Никольского. На полуострове Абрау обитает от 5 до 6 тысяч особей — это около 20–30% от всей мировой популяции подвида.

Протяженность тропы по пересеченной местности составляет более пяти километров. Маршрут оборудован интерактивными элементами: здесь появились блоки с подвижными деталями, наглядные комиксы и объемная модель черепахи, которую посетители могут рассмотреть и потрогать (безопасная альтернатива контакту с животным).



Пройдя по тропе, посетители узнают, почему вид уязвим, как устроена прибрежная экосистема и почему ее сохранение важно для Черноморского побережья. Маршрут сделали всесезонным.

В администрации заповедника отметили, что в день открытия тропы к участникам вышла живая черепаха.