Под Анапой обмелело Кипарисовое озеро: туристы снова вытаптывают корни

В поселке Сукко под Анапой вновь сильно обмелело Кипарисовое озеро, а защитные ограждения памятника природы оказались сломаны

27 сентября блогерка Наталья Веселова сообщила в своем телеграм-канале, что Кипарисовое озеро в анапском поселке Сукко сильно обмелело, из-за чего корни болотных кипарисов оказались полностью обнажены. По ее словам, защитное ограждение, установленное вокруг рощи, сломано и раскидано по территории.



Она заявила, что туристы игнорируют сдерживающие конструкции, устраивают фотосессии вплотную к деревьям и уже вытоптали тропы между уникальными растениями.

Озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В 1930-х годах из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.



Вокруг болотных кипарисов установили ограждение. Такие меры приняло Министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не останавливает.

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С 2017 года участок с озером находится в частной собственности ООО «Горное озеро». Ранее Росимущество пыталось через суд вернуть водоем в государственную собственность, ссылаясь на запрет приватизации земель под водными объектами, однако отсудить участок ведомству не удалось.