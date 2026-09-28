На Кубани с 1 октября плата за ЖКХ может вырасти почти на 14%

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ на Кубани с 1 октября

С 1 октября вступает в силу второй этап индексации тарифов ЖКХ. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для Краснодарского края увеличен предельный индекс роста тарифов. Установленный для региона показатель вырос с 9,6% до 13,7%.

Напомним, с 1 января тарифы на ЖКУ выросли на 1,7%. С 1 октября в Краснодарском крае планировали повысить их в среднем на 9,6%.

Больше 100 тыс. рублей за канализацию:

Индекс отражает допустимое изменение совокупной платы за ЖКХ в среднем по региону. Конкретная сумма при этом зависит от муниципалитета и набора услуг.

Сильнее всего с 1 октября тарифы вырастут в:

  • Ставропольском крае — на 22%;
  • Дагестане — на 19,7%;
  • Тамбовской области — на 17,5%;
  • Тюменской области — на 17,2%;
  • Северной Осетии — на 16,3%.

Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в:

  • Хакасии — на 8%;
  • Чукотском автономном округе — на 8%;
  • Бурятии — на 8,9%;
  • Кировской области — на 8,9%;
  • Сахалинской области — на 9%.

Как писали Юга.ру, в Анапе оштрафовали бывшего врип мэра. Она искусственно завысила тарифы на воду.

Водоснабжение Деньги ЖКХ Правительство Энергетика

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