На Кубани с 1 октября плата за ЖКХ может вырасти почти на 14%

Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ на Кубани с 1 октября

Напомним, с 1 января тарифы на ЖКУ выросли на 1,7%. С 1 октября в Краснодарском крае планировали повысить их в среднем на 9,6%.

Для Краснодарского края увеличен предельный индекс роста тарифов. Установленный для региона показатель вырос с 9,6% до 13,7%.

С 1 октября вступает в силу второй этап индексации тарифов ЖКХ. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Больше 100 тыс. рублей за канализацию:

Индекс отражает допустимое изменение совокупной платы за ЖКХ в среднем по региону. Конкретная сумма при этом зависит от муниципалитета и набора услуг.

Сильнее всего с 1 октября тарифы вырастут в:

Ставропольском крае — на 22%;

Дагестане — на 19,7%;

Тамбовской области — на 17,5%;

Тюменской области — на 17,2%;

Северной Осетии — на 16,3%.

Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в: