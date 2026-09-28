На Кубани с 1 октября плата за ЖКХ может вырасти почти на 14%
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ на Кубани с 1 октября
С 1 октября вступает в силу второй этап индексации тарифов ЖКХ. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Для Краснодарского края увеличен предельный индекс роста тарифов. Установленный для региона показатель вырос с 9,6% до 13,7%.
Напомним, с 1 января тарифы на ЖКУ выросли на 1,7%. С 1 октября в Краснодарском крае планировали повысить их в среднем на 9,6%.
Больше 100 тыс. рублей за канализацию:
Индекс отражает допустимое изменение совокупной платы за ЖКХ в среднем по региону. Конкретная сумма при этом зависит от муниципалитета и набора услуг.
Сильнее всего с 1 октября тарифы вырастут в:
- Ставропольском крае — на 22%;
- Дагестане — на 19,7%;
- Тамбовской области — на 17,5%;
- Тюменской области — на 17,2%;
- Северной Осетии — на 16,3%.
Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в:
- Хакасии — на 8%;
- Чукотском автономном округе — на 8%;
- Бурятии — на 8,9%;
- Кировской области — на 8,9%;
- Сахалинской области — на 9%.
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