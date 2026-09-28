Ливни, град и смерчи над морем: на Краснодарский край надвигается непогода

На Кубани объявили штормовое предупреждение. С 28 сентября по 1 октября в регионе пройдут дожди с градом и шквалистым ветром

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 28 по 30 сентября, а также ночью и утром 1 октября на Кубани прогнозируют сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 м/с.

На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, над морем на этом же участке сохраняется опасность формирования смерчей.