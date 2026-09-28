Ливни, град и смерчи над морем: на Краснодарский край надвигается непогода

Краснодарский край

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  • Улица Горького во время дождя © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    Улица Горького во время дождя © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

На Кубани объявили штормовое предупреждение. С 28 сентября по 1 октября в регионе пройдут дожди с градом и шквалистым ветром

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 28 по 30 сентября, а также ночью и утром 1 октября на Кубани прогнозируют сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 м/с.

На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, над морем на этом же участке сохраняется опасность формирования смерчей.

Сколько еще продлится бархатный сезон в Краснодарском крае:

Температура воздуха в понедельник, 28 сентября, ночью составит 13–18 °C, а днем — 20–25 °C. В горных районах ночью — 7–12 °C, днем ожидается 10–15 °C. На Черноморском побережье ночью — 14–19 °C, а днем воздух прогреется до 23–25 °C.

В Краснодаре в начале рабочей недели также пройдет дождь. Термометры в краевом центре ночью покажут 15–16 °C, днем — 19–21 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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