В Краснодаре пройдет лекция о роли женщин в мировом искусстве

Краснодарский край

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  • Фрида Кало © Фото Brett Sayles, pexels.com
    Фрида Кало © Фото Brett Sayles, pexels.com

В Краснодаре исследовательница расскажет, какие известные художницы изменили историю искусства (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 2 октября лекцию «Почему были великие художницы». Встречу проводит исследовательница искусства Анастасия Чалая.

Программа:

  • какие самые ранние имена женщин художниц нам известны;
  • какие известные художницы изменили историю искусства;
  • действительно ли можно/нужно делить искусство на «мужское» и «женское».

Черно-белый город и философия момента:

Тимарета (V век до нашей эры) считается первой художницей, чье имя сохранила история. Также известны Кора (VII век до нашей эры), Калипсо и Лайя (около I века до нашей эры).

Лавиния Фонтана одной из первых построила самостоятельную карьеру, а Артемизия Джентилески стала первой женщиной в Академии живописи, Берта Моризо и Мэри Кассат — ключевые импрессионистки.

Лекция состоится 2 октября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России.

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