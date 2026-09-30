В Краснодаре пройдет лекция о роли женщин в мировом искусстве
В Краснодаре исследовательница расскажет, какие известные художницы изменили историю искусства (12+)
Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 2 октября лекцию «Почему были великие художницы». Встречу проводит исследовательница искусства Анастасия Чалая.
Программа:
- какие самые ранние имена женщин художниц нам известны;
- какие известные художницы изменили историю искусства;
- действительно ли можно/нужно делить искусство на «мужское» и «женское».
Черно-белый город и философия момента:
Тимарета (V век до нашей эры) считается первой художницей, чье имя сохранила история. Также известны Кора (VII век до нашей эры), Калипсо и Лайя (около I века до нашей эры).
Лавиния Фонтана одной из первых построила самостоятельную карьеру, а Артемизия Джентилески стала первой женщиной в Академии живописи, Берта Моризо и Мэри Кассат — ключевые импрессионистки.
Лекция состоится 2 октября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России.