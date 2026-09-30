В Краснодаре пройдет лекция о роли женщин в мировом искусстве

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 2 октября лекцию «Почему были великие художницы». Встречу проводит исследовательница искусства Анастасия Чалая.

Тимарета (V век до нашей эры) считается первой художницей, чье имя сохранила история. Также известны Кора (VII век до нашей эры), Калипсо и Лайя (около I века до нашей эры).

Лавиния Фонтана одной из первых построила самостоятельную карьеру, а Артемизия Джентилески стала первой женщиной в Академии живописи, Берта Моризо и Мэри Кассат — ключевые импрессионистки.

Лекция состоится 2 октября в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.