В трех районах Краснодара 15 августа пройдут акции по раздельному сбору вторсырья

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com

15 августа в Краснодаре состоятся экологические акции по приему вторичного сырья

Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в субботу, 15 августа, волонтеры организуют точки сбора вторсырья в микрорайонах Фестивальный и Светлоград, а также в поселке Знаменском.

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График и адреса работы площадок:

  • ФМР: улица Казбекская (между домами № 12 и 14) — с 12:00 до 13:00;
  • Светлоград: улица Красных Партизан, 1М (площадка между «Пятерочкой» и детским садом) — с 12:30 до 13:30;
  • поселок Знаменский: конечная остановка автобуса № 150а возле ЖК «Родные Просторы» — с 14:30 до 15:30.

Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участникам необходимо самостоятельно разложить принесенные фракции по соответствующим контейнерам и мешкам. Волонтеры просят не оставлять неразобранные пакеты. 

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах ФМР, Светлограда и Знаменского.

Как писали Юга.ру, в начале августа из-за некачественного топлива в Каспийске сломалась половина мусоровозов. Город оказался завален мусором.

Город Краснодар Мусор Экология

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