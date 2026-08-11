В трех районах Краснодара 15 августа пройдут акции по раздельному сбору вторсырья

15 августа в Краснодаре состоятся экологические акции по приему вторичного сырья

Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в субботу, 15 августа, волонтеры организуют точки сбора вторсырья в микрорайонах Фестивальный и Светлоград, а также в поселке Знаменском.

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График и адреса работы площадок: ФМР: улица Казбекская (между домами № 12 и 14) — с 12:00 до 13:00;

Светлоград: улица Красных Партизан, 1М (площадка между «Пятерочкой» и детским садом) — с 12:30 до 13:30;

поселок Знаменский: конечная остановка автобуса № 150а возле ЖК «Родные Просторы» — с 14:30 до 15:30. Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участникам необходимо самостоятельно разложить принесенные фракции по соответствующим контейнерам и мешкам. Волонтеры просят не оставлять неразобранные пакеты.



Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах ФМР, Светлограда и Знаменского.