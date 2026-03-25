Абитуриентов из Краснодарского края приглашают на онлайн-отбор в ГИТИС

Преподаватели ГИТИСа проведут прослушивания кубанских абитуриентов на платформе МТС Линк. Лучших участников порекомендуют для следующих этапов поступления в театральный вуз

Абитуриенты Краснодарского края в четвертый раз получат возможность попробовать свои силы в предварительном отборе крупнейшего театрального вуза страны. На начальном этапе школьникам не нужно ехать в Москву: получить рекомендации педагогов ГИТИСа можно онлайн в проекте «Поколение М».

Для участия в онлайн-отборе приглашают учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускников прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Поступающие должны подготовить репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить участникам спеть песню или исполнить танец. Перед отбором организаторы проведут мастер-класс, чтобы помочь ребятам настроиться и подготовиться.

По итогам прошлых лет 29 кубанских абитуриентов получили рекомендации для следующих этапов. Трое из них поступили в ГИТИС, еще несколько — в другие театральные вузы. За время существования проекта около тысячи подростков края, в том числе из отдаленных районов, смогли в нем поучаствовать.

Отбор пройдет 16–17 апреля. Обязательна предварительная регистрация. Оценивать выступления будет преподаватель кафедры актерского мастерства ГИТИСа Ксения Казакевич.

«Наш образовательный проект сокращает путь обычного выпускника в вуз мечты. Важно, что в этом процессе задействованы и технологии. Вне зависимости от того, на каком расстоянии находится абитуриент от Москвы, мы даем ему шанс продемонстрировать свой талант онлайн. Это существенная экономия времени, семейного бюджета и возможность получить объективную оценку способностей выпускника», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.