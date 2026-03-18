В Краснодаре задержали директора детской школы искусств и казачьей культуры им. Захарченко

  Иван Алексеевич Албанов © Скриншот фото из телеграм-канала «Кошик»
В Краснодаре по подозрению в получении взятки задержали руководителя школы-интерната им. Захарченко Ивана Албанова

18 марта Прикубанский суд Краснодара избрал для директора детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Захарченко Ивану Албанову меру пресечения в виде ареста. Его подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

На это обратил внимание журналист Андрей Кошик. По его данным, исполняющим обязанности директора музыкального колледжа назначили Дениса Камардина. Однако на официальном сайте Кубанского казачьего хора руководителем все еще значится Албанов.

Иван Албанов был директором школы-интерната с 2015 года. До этого он работал главным хормейстером Кубанского казачьего хора.

Школу-интернат народного искусства для одаренных детей имени Захарченко создали в 1985 году как спутник Кубанского казачьего хора. В учебном учреждении больше 500 мальчиков и девочек занимаются вокалом, танцами, игрой на гармони, баяне, бандуре, балалайке, домре, духовых и ударных музыкальных инструментах.

Дети могут обучаться и проживать в интернате с 5-го по 11 класс. Обучение в школе бесплатное, ребятам предоставляют учебники, костюмы для выступлений и музыкальные инструменты.

Как писали Юга.ру, в марте 2025 года СМИ сообщали, что в отношении внука директора Кубанского казачьего хора возбудили уголовное дело.

В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя
«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца
Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов
В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка
Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

