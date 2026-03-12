Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод
Турпоезд «В Долину Нарзанов» 15 июня отправится в первый рейс из Москвы в пять городов Кавминвод
12 марта пресс-служба РЖД сообщила о запуске нового турпоезда «В Долину Нарзанов» из Москвы в Кавминводы. Первый рейс состоится 15 июня и пройдет через Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды. По пути поезд заберет туристов из Воронежа, а обратно вернется в Москву 19 июня.
Формат поездки — «поезд — отель»: днем путешественников ждут экскурсии, а ночью состав движется между городами. В поезде есть спальные вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.
За время путешествия туристы смогут:
- продегустировать воду из источников № 4 и № 17, погулять по Театральной площади и увидеть императорские ванны в Ессентуках;
- добраться по канатной дороге до Джинальского хребта, зайти в «Храм воздуха», сделать фото в Долине роз и заглянуть в здание главных нарзанных ванн в Кисловодске;
- посетить Горячеводскую долину, парк Цветник, места съемок фильма «12 стульев», музей-заповедник имени Лермонтова («Домик Лермонтова»), а также центральную питьевую галерею в Пятигорске;
- попробовать минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников, полюбоваться дворцом эмира Бухарского и каскадной лестницей в Железноводске.
Билеты на первый рейс турпоезда «В Долину Нарзанов» доступны на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. Дополнительно можно оформить тур с оздоровительными процедурами или отдельные экскурсии.
Следующий рейс поезда запланирован на 21 октября.
Как писали Юга.ру, РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию.