Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод

Ставропольский край, Вся Россия

  • © Фото Марии Карагёзовой
    © Фото Марии Карагёзовой

Турпоезд «В Долину Нарзанов» 15 июня отправится в первый рейс из Москвы в пять городов Кавминвод

12 марта пресс-служба РЖД сообщила о запуске нового турпоезда «В Долину Нарзанов» из Москвы в Кавминводы. Первый рейс состоится 15 июня и пройдет через Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды. По пути поезд заберет туристов из Воронежа, а обратно вернется в Москву 19 июня.

Формат поездки — «поезд — отель»: днем путешественников ждут экскурсии, а ночью состав движется между городами. В поезде есть спальные вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.

За время путешествия туристы смогут:

  • продегустировать воду из источников № 4 и № 17, погулять по Театральной площади и увидеть императорские ванны в Ессентуках;
  • добраться по канатной дороге до Джинальского хребта, зайти в «Храм воздуха», сделать фото в Долине роз и заглянуть в здание главных нарзанных ванн в Кисловодске;
  • посетить Горячеводскую долину, парк Цветник, места съемок фильма «12 стульев», музей-заповедник имени Лермонтова («Домик Лермонтова»), а также центральную питьевую галерею в Пятигорске;
  • попробовать минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников, полюбоваться дворцом эмира Бухарского и каскадной лестницей в Железноводске.

Билеты на первый рейс турпоезда «В Долину Нарзанов» доступны на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. Дополнительно можно оформить тур с оздоровительными процедурами или отдельные экскурсии.

Следующий рейс поезда запланирован на 21 октября.

Как писали Юга.ру, РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию.

