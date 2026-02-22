Руководителя департаменте по делам казачества Тарарыкина отправили в СИЗО. Его обвиняют в заключении ненужных контрактов на 15 млн рублей
Суд арестовал руководителя департамента казачества Краснодарского края на два месяца
20 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара отправил под стражу Александра Тарарыкина — руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Его обвиняют в организации превышения полномочий своими подчиненными (ч. 3 ст. 33 — п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, именно он дал указание своему заместителю и исполняющему обязанности руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с медиагруппой «Кубань24» и «Кубанскими новостями».
Кадетскому корпусу эти услуги были не нужны. Но чиновники, используя бюджетные деньги, оформили договоры на производство многосерийного фильма стоимостью больше 13 млн рублей и литературного произведения почти на 2 млн рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта под стражу на два месяца — до 19 апреля. Такая мера обеспечит участие Тарарыкина в расследовании и не даст ему возможности влиять на ход дела.
