Руководителя департаменте по делам казачества Тарарыкина отправили в СИЗО. Его обвиняют в заключении ненужных контрактов на 15 млн рублей

Суд арестовал руководителя департамента казачества Краснодарского края на два месяца

20 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара отправил под стражу Александра Тарарыкина — руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Его обвиняют в организации превышения полномочий своими подчиненными (ч. 3 ст. 33 — п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, именно он дал указание своему заместителю и исполняющему обязанности руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с медиагруппой «Кубань24» и «Кубанскими новостями».