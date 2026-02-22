Краснодарский студент принес России первую медаль зимней Олимпиады

Краснодарский край, В мире

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

Воспитанник Кубани стал серебряным призером Олимпиады в новом виде спорта

19 февраля портал Е1 сообщил, что Никита Филиппов завоевал первую медаль для России на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Италии. Он стал серебряным призером в спринтерской гонке по ски-альпинизму.

23-летний спортсмен уступил только представителю Испании Ориолю Кардоне Коллю. При этом соревнования проходили в непростых погодных условиях — на трассе был сильный снегопад. Филиппов оказался единственным россиянином, кто участвовал в этой дисциплине на Играх.

Никита Филиппов родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил факультет спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а сейчас продолжает учебу в магистратуре этого же вуза.

Путь в большой спорт у Филиппова начинался с классических лыжных гонок и биатлона. Но в 2013 году он параллельно освоил ски-альпинизм — и тренировал его отец Алексей. Позже родитель Никиты стал тренером сборной России по этому виду спорта.

Сам ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе только в 2026 году. Он сочетает в себе восхождения в горах на лыжах, подъемы без них и горнолыжные спуски по трассам и вне их.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

