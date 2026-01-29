В пятизвездочном отеле Сириуса внедрили ИИ-помощника от Сбера. Теперь светом, климатом и музыкой там управляют голосом

Краснодарский край

В отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA в Сириусе заработали цифровые сервисы Сбера

Гости отеля теперь могут с помощью голоса управлять светом и климатом в номере, узнавать об услугах отеля, общаться с ИИ-ассистентом или слушать музыку и подкасты. Для этого в номерах установили интеллектуальные колонки Sber.

Управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько отметил, что это сотрудничество позволит банку продолжить развитие инновационных решений для гостиничной сферы.

«Наш отель — один из ключевых игроков премиального сегмента гостиничного бизнеса в России. Это пространство премиального сервиса, где внимание к деталям и индивидуальный подход становятся частью ежедневного опыта гостей. Мы внимательно следим за современными трендами и все больше делаем ставку на удобные цифровые форматы общения, которые позволяют быть ближе к гостю и лучше чувствовать его ожидания. Совместно с партнером мы запускаем новый проект — легкий, современный и по-настоящему особенный, с которым рады познакомить уже сегодня», — рассказала гендиректор «ОлимпПлюс» (отель Radisson Collection Paradise Resort & SPA, Sochi) Мария Лужина.

Как писали Юга.ру, в Сириусе планируют построить самую длинную подвесную тропу в Европе за 7,1 млрд рублей. Два пешеходных экомаршрута станут альтернативой загруженной набережной.

