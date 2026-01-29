Иск на 45 млрд рублей. Генпрокуратура требуют отобрать заводы «Новоросцемента» из-за незаконного иностранного контроля

Согласно позиции Генпрокуратуры, группа, обеспечивающая нужды строительного комплекса всего Юга и Северного Кавказа, длительное время находилась под незаконным иностранным контролем. Ведомство установило, что управляла «Верхнебаканским цементным заводом» и головным ОАО «Новоросцемент» структура с участием офшорных компаний без обязательного уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

28 января «Интерфакс» сообщил , что Генеральная прокуратура РФ инициировала масштабный иск и претендует на изъятие в государственную казну ключевых активов группы «Новоросцемент». По данным источника издания, в центре претензий надзорного ведомства находится «Верхнебаканский цементный завод» и другие предприятия холдинга, совокупная стоимость которых превышает 45 млрд рублей при годовом доходе около 46 млрд рублей.

Ключевой фигурой в этой схеме, по версии следствия, выступает гражданин Израиля и Кипра Л.М. Кветной. В 2019 году, как утверждает прокуратура, для легализации контроля была реализована многоходовая сделка. Кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, которым ранее принадлежали акции заводов, внесли их в уставный капитал вновь созданного российского АО «Актуальные инвестиции». Фактически это привело не к смене, а к консолидации иностранного контроля в новой юридической оболочке, что также было совершено в обход регуляторов.

Генпрокуратура обвиняет Кветного в злоупотреблении доминирующим положением холдинга для завышения цен на цемент в ЮФО, а также в выводе свыше 1 млрд рублей доходов за рубеж, в том числе на счета в Швейцарии. Все эти сделки квалифицированы как ничтожные, так как нарушают закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

В исковом заявлении Генпрокуратура требует признать ключевые сделки 2019 года недействительными и обратить в доход государства акции «Верхнебаканского цемзавода» и «Новоросцемента», принадлежащие АО «Актуальные инвестиции». Также ведомство ходатайствует о наложении ареста на все имущество компаний и запрете на ухудшение условий труда для сотрудников. Первое заседание по делу назначено на 12 февраля.