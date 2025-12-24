В Краснодаре состоится новогодняя экскурсия по главной улице города и квест-игра с письмом Деду Морозу

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре пройдет экскурсия «Новогодний Александровский бульвар» и квест «Письмо Деду Морозу». Участие бесплатное (0+)

Туристско-информационный центр Краснодара анонсировал на 28 и 29 декабря экскурсию по городу и новогодний квест. Участие в мероприятиях бесплатное. 

28 декабря в 16:00 состоится экскурсия «Новогодний Александровский бульвар». Участники узнают историю развития городской иллюминации, традиции рождественских празднований в Екатеринодаре и другое. 

Маршрут пройдет по улице Красной. Экскурсанты увидят обелиск, посвященный 200-летию Кубанского казачьего войска, скульптуру «Гость», сквер «Студенческий», скульптуру «Студенчество», памятник «Святой великомученице Екатерине», «Триумфальную Александровскую арку» и универмаг «Краснодар».

Роспись лошадки, лекция о празднике в царское время и чай с баранками:

29 декабря в 12:00 состоится квест-игра «Письмо Деду Морозу». Участники получат задания в виде загадок в стихотворной форме на тему достопримечательностей города. 

Для выполнения задания необходимо будет отгадать загадку. За каждый верный ответ участник получит фрагмент письма Деду Морозу, а если выполнит все задания — получит текст целиком. 

Записаться и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (861) 218-97-77.

Как писали Юга.ру, 26 и 27 декабря в Краснодаре пройдет лекция «Новый год в Российской Империи».

