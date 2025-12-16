Авито Подработка выпустила мобильную версию кабинета для заказчиков

Теперь публиковать заявки, отслеживать смены и общаться с исполнителями на Авито Подработке можно прямо с телефона

Решение особенно полезно для директоров и администраторов, которые много времени проводят «в полях»: принимают товар, работают с покупателями и решают текущие задачи. В мобильной версии доступны все функции кабинета: создание и редактирование заявок, просмотр откликов, подтверждение смен, оценка работы, управление списком торговых точек. Позднее для руководителей добавят инструменты анализа эффективности, контроля бюджета и распределения лимитов. Данные обновляются в реальном времени, а ежедневная сводка помогает быстро реагировать на изменения в расписании.

Теперь заказчик может за пару минут оформить новую смену, посмотреть, кто записался, и подтвердить выход или завершение смены из любой локации. Это также ускоряет выплаты исполнителям: смены можно подтверждать мгновенно, не дожидаясь возвращения к компьютеру. Чтобы получить доступ, достаточно оставить заявку на сайте. Специалисты сервиса свяжутся и помогут настроить кабинет.

«С начала года количество предложений о подработке по России увеличилось почти в полтора раза (+41% год к году). Переход на мобильные устройства для управления временным персоналом — это не просто вопрос удобства, а необходимость, продиктованная реальностью бизнеса. Менеджеры точек часто работают вне офиса и не всегда могут подойти к компьютеру, а потребность в оперативных решениях возникает постоянно: например, нужно срочно найти исполнителя и создать новую заявку на смену или оперативно подтвердить отработанное время, чтобы человек получил вознаграждение. Мы также видим, что скорость реакции заказчика напрямую влияет на удовлетворенность исполнителей платформой. Мобильная версия позволяет подтвердить смену сразу после ее завершения, не отрываясь от текущих задач», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».