Авито Подработка выпустила мобильную версию кабинета для заказчиков

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Теперь публиковать заявки, отслеживать смены и общаться с исполнителями на Авито Подработке можно прямо с телефона

Решение особенно полезно для директоров и администраторов, которые много времени проводят «в полях»: принимают товар, работают с покупателями и решают текущие задачи.

В мобильной версии доступны все функции кабинета: создание и редактирование заявок, просмотр откликов, подтверждение смен, оценка работы, управление списком торговых точек. Позднее для руководителей добавят инструменты анализа эффективности, контроля бюджета и распределения лимитов. Данные обновляются в реальном времени, а ежедневная сводка помогает быстро реагировать на изменения в расписании.

Читайте также:

Теперь заказчик может за пару минут оформить новую смену, посмотреть, кто записался, и подтвердить выход или завершение смены из любой локации. Это также ускоряет выплаты исполнителям: смены можно подтверждать мгновенно, не дожидаясь возвращения к компьютеру.

Чтобы получить доступ, достаточно оставить заявку на сайте. Специалисты сервиса свяжутся и помогут настроить кабинет.

«С начала года количество предложений о подработке по России увеличилось почти в полтора раза (+41% год к году). Переход на мобильные устройства для управления временным персоналом — это не просто вопрос удобства, а необходимость, продиктованная реальностью бизнеса. Менеджеры точек часто работают вне офиса и не всегда могут подойти к компьютеру, а потребность в оперативных решениях возникает постоянно: например, нужно срочно найти исполнителя и создать новую заявку на смену или оперативно подтвердить отработанное время, чтобы человек получил вознаграждение. Мы также видим, что скорость реакции заказчика напрямую влияет на удовлетворенность исполнителей платформой. Мобильная версия позволяет подтвердить смену сразу после ее завершения, не отрываясь от текущих задач», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Как писали Юга.ру, минэкономразвития и Авито запускают бесплатный бизнес-курс для женщин с детьми.

Авито Интернет Работа Трудоустройство

Новости

Экс-депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск
От 2 до 9 тыс. рублей. Узнали стоимость живых новогодних деревьев на елочном базаре Краснодара
Тысячи жителей Ростова-на-Дону вторые сутки остаются без тепла и горячей воды. Часть школьников перевели на удаленку, а детсады закрыли
В Краснодарском крае временно изменили расписание пригородных электричек
В Кабардино-Балкарии медсестру осудили на четыре года за массовое заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С
В Краснодаре открывают инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом

Лента новостей

Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Вчера, 09:10
Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Три стратегии на декабрь
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
Вчера, 15:37
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
Вчера, 14:50
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

Реклама на сайте