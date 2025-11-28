В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов

28 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в течение первой половины декабря в городе начнут торговать новогодними деревьями. Сосны, пихты и елки привезут из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края.

Базары будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. О случаях незаконной торговли краснодарцы могут сообщить на горячую линию городского департамента торговли и услуг +7 (861) 218-98-00.