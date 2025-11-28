В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов
Мэрия Краснодара рассказала об открытии 33 елочных базаров. Узнали адреса и режим работы
28 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в течение первой половины декабря в городе начнут торговать новогодними деревьями. Сосны, пихты и елки привезут из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края.
Базары будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. О случаях незаконной торговли краснодарцы могут сообщить на горячую линию городского департамента торговли и услуг +7 (861) 218-98-00.
В России стали продавать половины елок:
Список адресов елочных базаров:
- проспект Чекистов, 7/1-7, 33;
- Дальняя, 39;
- Заводская, 4;
- Калинина — Каляева;
- Тургенева — Северная;
- Тургенева, 110 — Гагарина;
- Лузана, 41;
- Рашпилевская, 147;
- Орджоникидзе — Суворова;
- Стасова — Бургасская;
- Шевченко — Ставропольская;
- Московская — 40-летия Победы;
- Одесская (между Красной и Коммунаров);
- Садовая, 2;
- Северная — Володарского;
- Ставропольская, 102 — Вишняковой;
- Ставропольская, 252 — Стасова;
- Ростовское Шоссе, 12 км;
- Атарбекова, 30;
- Герцена — Атарбекова;
- Жигуленко, 4;
- Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- Карякина, 10-18;
- Тургенева, 113;
- Красных Партизан, 163 — Сочинская;
- Бершанской, 216;
- Бершанской — Лавочкина;
- Селезнева, 134 — Стасова;
- Сормовская, 102 — Симферопольская;
- Сормовская — Онежская, 3;
- Трудовой Славы — Игнатова.
Также в Краснодаре будут работать палатки по реализации елочных игрушек — всего пять точек. Их адреса:
- Красноармейская — Гоголя;
- Одесская (между Красной и Коммунаров);
- Атарбекова, 30;
- Аверкиева, 2;
- Карякина 10-18.
Напомним, в 2024 году в экоцентре «Чистая среда» рассказали Юга.ру о том, какая новогодняя елка — искусственная или «живая» — принесет меньше вреда экологии.
Как писали Юга.ру, вечером 19 ноября в Краснодаре на улице Красной тестово запустили подсветку новогодних декораций.