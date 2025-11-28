В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов

  • © Фото gpointstudio, сайт freepik.com
    © Фото gpointstudio, сайт freepik.com

Мэрия Краснодара рассказала об открытии 33 елочных базаров. Узнали адреса и режим работы

28 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в течение первой половины декабря в городе начнут торговать новогодними деревьями. Сосны, пихты и елки привезут из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края.

Базары будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. О случаях незаконной торговли краснодарцы могут сообщить на горячую линию городского департамента торговли и услуг +7 (861) 218-98-00.

В России стали продавать половины елок:

Список адресов елочных базаров:

  • проспект Чекистов, 7/1-7, 33;
  • Дальняя, 39;
  • Заводская, 4;
  • Калинина — Каляева;
  • Тургенева — Северная;
  • Тургенева, 110 — Гагарина;
  • Лузана, 41;
  • Рашпилевская, 147;
  • Орджоникидзе — Суворова;
  • Стасова — Бургасская;
  • Шевченко — Ставропольская;
  • Московская — 40-летия Победы;
  • Одесская (между Красной и Коммунаров);
  • Садовая, 2;
  • Северная — Володарского;
  • Ставропольская, 102 — Вишняковой;
  • Ставропольская, 252 — Стасова;
  • Ростовское Шоссе, 12 км;
  • Атарбекова, 30;
  • Герцена — Атарбекова;
  • Жигуленко, 4;
  • Калинина (служебный проход КНИИСХ);
  • Карякина, 10-18;
  • Тургенева, 113;
  • Красных Партизан, 163 — Сочинская;
  • Бершанской, 216;
  • Бершанской — Лавочкина;
  • Селезнева, 134 — Стасова;
  • Сормовская, 102 — Симферопольская;
  • Сормовская — Онежская, 3;
  • Трудовой Славы — Игнатова.

Также в Краснодаре будут работать палатки по реализации елочных игрушек — всего пять точек. Их адреса:

  • Красноармейская — Гоголя;
  • Одесская (между Красной и Коммунаров);
  • Атарбекова, 30;
  • Аверкиева, 2;
  • Карякина 10-18.

Напомним, в 2024 году в экоцентре «Чистая среда» рассказали Юга.ру о том, какая новогодняя елка — искусственная или «живая» — принесет меньше вреда экологии. 

Как писали Юга.ру, вечером 19 ноября в Краснодаре на улице Красной тестово запустили подсветку новогодних декораций. 

