В Сочи подвели итоги интеллектуального конкурса «Самое синее в мире...»

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieT2
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Партнерами конкурса выступили Группа компаний «Мантера», ее Благотворительный фонд и Курорт Красная Поляна

В Сириусе состоялся финальный этап всероссийского интеллектуального конкурса «Самое синее в мире...» Он в шестнадцатый раз собрал самых увлеченных и одаренных школьников — знатоков природы Черного моря и историко-культурного наследия Причерноморья. Организатором выступило Русское географическое общество (РГО).

Масштабное событие объединило 18 сильнейших команд из разных уголков России — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского края, а также Московской, Амурской, Вологодской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей. Организационную и финансовую поддержку турниру в этом году оказали Группа компаний «Мантера», ее Благотворительный фонд и Курорт Красная Поляна.

Читайте также:

Интеллектуальную битву финалистов провел знаток клуба «Что? Где? Когда?» и обладатель «Хрустальной совы» Михаил Мун. Среди почетных гостей финала были директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров и программный менеджер Благотворительного фонда «Мантера» Елена Андреева.

Участники отвечали на сложные вопросы о городах и проливах Причерноморья, морских обитателях, а также вспоминали фильмы и литературные произведения, посвященные Черному морю. Поддержку в проведении оказали звездные гости: видеовопросы командам задали актеры Владимир Машков и Константин Хабенский, а также капитан круизного лайнера Astoria Grande Юрий Мундин.

После трех раундов и конкурса капитанов в упорной борьбе победила команда «Наследницы» из Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Все девушки регулярно участвуют в образовательных проектах Русского географического общества.

Главный приз — круиз по Черному морю на лайнере Astoria Grande с отправлением из Сочи в Турцию и другие страны.

Всероссийский конкурс «Самое синее в мире...» проводится Краснодарским региональным отделением РГО с 2010 года. Традиционно в финальных состязаниях принимают участие известные личности. В разные годы вопросы участникам задавали телеведущие Николай Дроздов и Иван Затевахин, академики Владимир Котляков и Александр Чибилев, артисты Эдгард и Аскольд Запашные, Константин Хабенский, Владимир Машков, а также космонавты Виктор Савиных, Антон Шкаплеров и Сергей Кудь-Сверчков.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, 10 сентября Курорт Красная Поляна встретил первый снегопад.

Конкурсы Красная Поляна Образование Сириус Сочи Черное море Школьники Экология

Новости

Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов
Ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом
В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год
Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Сегодня, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Вчера, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Вчера, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте