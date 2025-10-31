В Сочи подвели итоги интеллектуального конкурса «Самое синее в мире...»

Масштабное событие объединило 18 сильнейших команд из разных уголков России — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского края, а также Московской, Амурской, Вологодской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей. Организационную и финансовую поддержку турниру в этом году оказали Группа компаний «Мантера», ее Благотворительный фонд и Курорт Красная Поляна.

В Сириусе состоялся финальный этап всероссийского интеллектуального конкурса «Самое синее в мире...» Он в шестнадцатый раз собрал самых увлеченных и одаренных школьников — знатоков природы Черного моря и историко-культурного наследия Причерноморья. Организатором выступило Русское географическое общество (РГО).

Интеллектуальную битву финалистов провел знаток клуба «Что? Где? Когда?» и обладатель «Хрустальной совы» Михаил Мун. Среди почетных гостей финала были директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров и программный менеджер Благотворительного фонда «Мантера» Елена Андреева.

Участники отвечали на сложные вопросы о городах и проливах Причерноморья, морских обитателях, а также вспоминали фильмы и литературные произведения, посвященные Черному морю. Поддержку в проведении оказали звездные гости: видеовопросы командам задали актеры Владимир Машков и Константин Хабенский, а также капитан круизного лайнера Astoria Grande Юрий Мундин.

После трех раундов и конкурса капитанов в упорной борьбе победила команда «Наследницы» из Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Все девушки регулярно участвуют в образовательных проектах Русского географического общества.

Главный приз — круиз по Черному морю на лайнере Astoria Grande с отправлением из Сочи в Турцию и другие страны.

Всероссийский конкурс «Самое синее в мире...» проводится Краснодарским региональным отделением РГО с 2010 года. Традиционно в финальных состязаниях принимают участие известные личности. В разные годы вопросы участникам задавали телеведущие Николай Дроздов и Иван Затевахин, академики Владимир Котляков и Александр Чибилев, артисты Эдгард и Аскольд Запашные, Константин Хабенский, Владимир Машков, а также космонавты Виктор Савиных, Антон Шкаплеров и Сергей Кудь-Сверчков.