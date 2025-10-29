«Кошмар музейщика». Краснодарцы раскритиковали открывшейся после ремонта Выставочный зал

В Краснодаре после ремонта открылся Выставочный зал на улице Рашпилевской. Узнали у арт-журналиста, почему обновленный интерьер выглядит плохо

27 октября телеграм-канал «Хатки Воржева вДали» сообщил, что Краснодарский краевой выставочный зал открылся после ремонта. В посте говорится, что козырек здания до сих пор разрушен, а в залах вместо паркета положили черную плитку с холодным бликующим светом.

В комментариях к посту краснодарцы сравнили интерьер галереи с залом для прощания с усопшими: «Траурный вид какой-то».

Арт-журналист и автор телеграм-канала «Хатки Воржева вДали» Анастасия Куропатченко побывала в Артзале и рассказала Юга.ру, что Краснодар рассчитывал на новую жизнь выставочной площадки, в том числе для выставок современного искусства, но ожидания не оправдались.

«ККВЗИИ открылся, но не стал лучше — теперь в зале черный глянцевый керамогранитный пол, который, полагаю, смело можно назвать «кошмаром музейщика» — в нем бликуют экспонаты, он рассеивает, а не собирает свет. Выбрать такое решение для выставочной площадки мог только человек, бесконечно далекий от музейного дела. Может, имело смысл обратиться за проектам к тем, у кого есть опыт переорганизации выставочного пространства? Хотя, наверное, для выставок «Мир камней» интерьер очень выгодный».