Жительницу Краснодара задержали после визита к бабушке в Херсон. Третий месяц о ее местонахождении ничего не известно

После того как в ноябре 2022 года российская армия покинула Херсон, отступив на левый берег Днепра, супруги вместе со своим несовершеннолетним сыном переехали в Краснодар, где получили гражданство РФ.

По данным телеграм-канала, жители Херсона Юрий и Наталья А. с началом специальной военной операции заняли пророссийскую позицию. С приходом российских вооруженных сил в город они начали заниматься поставками продуктов в местные магазины с территорий ДНР и ЛНР.

27 октября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что житель Краснодара Юрий А. уже несколько месяцев разыскивает свою жену Наталью. Женщина отправилась в Херсон навестить больную бабушку. По возвращении в РФ ее задержали.

В родном Херсоне у Натальи осталась пожилая бабушка. В июне 2025 года краснодарка решила навестить родственницу, которой предстояла операция. Для этого она въехала в Херсон через территорию, контролируемую Украиной. 3 августа, по прибытию в Россию, Наталью задержали на паспортном контроле в аэропорту Сочи.

Вечером того же дня женщина позвонила мужу Юрию с чужого номера. Она сообщила, что сотрудники пограничной службы ФСБ забрали у нее мобильный телефон и банковские карты. По словам мужчины, его жену принуждали признаться в том, чего она не совершала. После этого короткого звонка связь с Натальей прервалась и больше не возобновлялась.

Как сообщили Юрию силовики, изначально его супругу арестовали на 11 суток по статье о неповиновении законному требованию военнослужащего (ст. 18.7 КоАП РФ). Адвокату семьи в изоляторе временного содержания пояснили, что задержание произошло из-за непредъявленного на границе паспорта.

14 августа срок административного ареста истек, однако Наталья так и не вышла на свободу. В МВД мужчине заявили, что рано утром сотрудники ФСБ увезли его жену в Волгоград «для проведения оперативно-следственных мероприятий». При этом в самом ведомстве позже ответили, что никаких проверок в отношении Натальи не ведется.

В конце августа Юрий написал официальное заявление о пропаже жены, однако в розыск ее так и не объявили. По словам мужчины, один из сотрудников сочинского МВД сообщил, что на Наталью, предположительно, завели уголовное дело, и посоветовал не вмешиваться.

Мужчина продолжает обращаться в ФСБ, прокуратуру и другие инстанции, но везде получает ответ, что о местонахождении его супруги ничего не известно. В Следственном комитете, в свою очередь, заявили, что ее освободили по истечении срока наказания.

«Я должен ее найти, дать ей адвоката. Должен ей помочь, чем могу, если она в чем-то виновна. Я должен ребенку дома что-то сказать. Наталья — человек, который с самого детства любит детей. Она воспитывала всю свою улицу. Она по образованию учитель начальных классов, до момента ее задержания работала в Краснодаре няней. Наталья не преступник от слова совсем, она просто поехала повидать свою бабушку», — рассказал Юрий.