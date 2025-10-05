Краснодарский края занял 2 место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область

Кубань переместилась на вторую позицию рейтинга по объемам жилищного строительства

3 октября ДОМ.РФ сообщил, что объем жилищного строительства в России достиг рекордных 120,1 млн кв. метров. За сентябрь строительный портфель застройщиков увеличился на 0,6%, а в годовом выражении вырос на 2%.

В распределении возводимых площадей по российским регионам произошли перестановки. Первое место заняла Москва с показателем 17 тыс. 808 кв. метров. На вторую строчку поднялся Краснодарский край — 8 тыс. 21 кв. метр. Регион опередил Московскую область — 7 тыс. 764 кв. метра.