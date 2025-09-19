В Сочи пройдет конференция для ИТ-специалистов гостиничного бизнеса HotelCIO Exchange

16 октября XVIII технологическая конференция HotelCIO Exchange соберет в Сочи профессионалов в области информационных технологий для гостиничной индустрии

Участники мероприятия узнают о технологических новинках и получат практические советы по управлению IT-службой и сервисами.

Цель конференции — обмен опытом среди сотрудников ИТ-служб отелей, гостиничных операторов и управляющих компаний. Здесь можно прокачать профессиональные навыки, обсудить задачи и узнать об отраслевых инновациях.

Конференцию организует независимое IT-сообщество HotelCIO, которое уже несколько лет успешно проводит встречи в разных городах России. Партнерами мероприятия выступят «Ростелеком», iLocks, FlexIT, PWV, Linki, NIKOMAX, Frontdesk.ru и другие.

Основатель сообщества Алексей Кокурин рассказал, что в этом году мероприятие пройдет в новом формате #ПОГОВОРИМ. Он включает не только доклады, но и живое неформальное общение, а также демозону.

Конференция состоится 16 октября в отеле SEA GALAXY в Сочи. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте hotelcio.ru.