Рынок посуточной аренды загородных домов в Краснодарском крае вырос на 26% — Авито Путешествия

По данным Авито Путешествий, в сентябре объем предложения посуточных квартир Краснодарском крае вырос на 17%, а загородных домов — на 26%

18 сентября Авито Путешествия провели крупную конференцию для участников рынка посуточной аренды, которую посетили более 1000 профессионалов. Они обсудили тенденции туристического рынка и инструменты повышения доходности.

По прогнозам Авито Путешествий, российский рынок посуточной аренды продолжит расти: к концу 2025 года его объем достигнет 381 млрд рублей (+22% к 2024 году), а к 2028 году может составить 549 млрд рублей.

Туристический поток в России приближается к пиковым значениям: к концу 2025 года количество забронированных ночей вырастет на 9,5%, а средний чек — на 11,5% (с 3900 до 4400 рублей).

При этом предложение растет опережающими темпами. По сравнению с сентябрем 2024 года количество посуточных объектов в России выросло на 26%, а в сегменте загородной аренды — на 32%. В Краснодарском крае рост составил 17% и 26% соответственно.

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований домов с бассейнами: Сутки обходятся в среднем 11,4 тыс. рублей

Этим летом на Авито Путешествиях было доступно до 500 000 объектов по России против 400 000 в высокий сезон 2024 года. Эксперты отмечают, что войти в бизнес еще возможно, но конкуренция продолжает обостряться.

Директор Авито Путешествий Артем Кромочкин считает, что для роста теперь нужен не масштаб, а качество. Это означает более обдуманный выбор объектов, изменения под запросы гостей и оптимизацию цен. По его словам, теперь важно не просто сдать жилье, а создать для клиента комплексный опыт и впечатления. Чтобы повысить привлекательность объектов в условиях высокой конкуренции, нужно активнее использовать технологические платформы.

«Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом. Также бизнес активно использует OTA-платформы. Например, у компании Vacasa, которая управляет 35 тыс. объектов в Северной Америке, до 95% всех броней приходит с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов», — приводит пример эксперт.

В России использование платформ вроде Авито Путешествий помогает эффективнее управлять загрузкой объектов, которая на фоне растущей конкуренции постепенно снижается. Так, по итогам первого полугодия 2025 года загрузка у арендодателей с одним объектом составила 53,5% (минус 1% к прошлому году), с 2-7 объектами — 62% (минус 1,5%), с 7-19 объектами — 64% (минус 2%), а с более чем 20 объектами — 71% (минус 5%). Это подтверждает необходимость активнее продвигать свои объекты.