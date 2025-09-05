В Темрюкском районе работники завода приняли «винные ванны» и записали видео. Ролик завирусился в соцсетях

Краснодарский край

Распечатать

  • © коллаж из скриншотов из видео телеграм-канала «Темрюк Инфо. Темрюк, Тамань»
    © коллаж из скриншотов из видео телеграм-канала «Темрюк Инфо. Темрюк, Тамань»

На кубанском заводе «Тавинко» двое мужчин искупались в баках с водой, но сначала заявили, что принимали ванны с вином. Работников не уволили

2 сентября в телеграм-канале «Темрюк Инфо. Темрюк, Тамань» опубликовали видео с работниками предприятия «Тавинко», которые принимали винные ванны.

«Завтра подключим еще и воздух сюда с кислородом, будет джакузи винное. Так что приглашаем всех на работу, где можно не только работать, но и отдыхать», — рассказал автор ролика.

3 сентября издание «Подъем» связалось с другом одного из запечатленных на видео мужчин. Он сообщил, что работников хотят уволить.

Однако, по его словам, в баках была вода, а не вино, и руководство завода само разрешило мужчинам искупаться в них.

«У людей ума не хватает понять, что это вода. Лежали в кубиках так называемых с водой, потому что температура была 36 градусов. Там была обычная вода. Как себе можно представить, что люди в спирте купаются? Они бы в ожогах были от спирта, и вдобавок потом на солнце! Такие емкости — если бы был спирт или виноград, все бы стухло и выветрилось на жаре под солнцем», — заявил собеседник издания.

Читайте также:

По данным «Подъема», работников не уволили. На самом «Тавинко» заявили, что за подобные ситуации увольнять у них «не принято». При этом руководство предприятия признали, что мужчины «перешутили».

Предприятие «Тавинко» («Таманская Винная Компания — Кубань») находится в Темрюкском районе в станице Старотитаровской. Комплекс является одним из крупнейших в стране производителем вин и включает в себя виноградники и завод.

Как писали Юга.ру, 2 сентября стало известно, что завод «Абрау-Дюрсо» выпустит мороженое со вкусом вина.

Алкоголь Вино Тамань Темрюкский район

Новости

В Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ
В Краснодаре продлили ограничения на посещение лесов до 19 сентября
В Темрюкском районе работники завода приняли «винные ванны» и записали видео. Ролик завирусился в соцсетях
Минтранс собирается открыть и другие аэропорты после Геленджика. Краснодар тоже в списке?
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «Жестокие игры» 1999 года
Самолет не полетел из Геленджика в Москву 4 сентября из-за непогоды. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Вчера, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте