В Темрюкском районе работники завода приняли «винные ванны» и записали видео. Ролик завирусился в соцсетях

На кубанском заводе «Тавинко» двое мужчин искупались в баках с водой, но сначала заявили, что принимали ванны с вином. Работников не уволили

«Завтра подключим еще и воздух сюда с кислородом, будет джакузи винное. Так что приглашаем всех на работу, где можно не только работать, но и отдыхать», — рассказал автор ролика.

3 сентября издание «Подъем» связалось с другом одного из запечатленных на видео мужчин. Он сообщил, что работников хотят уволить.

Однако, по его словам, в баках была вода, а не вино, и руководство завода само разрешило мужчинам искупаться в них.

«У людей ума не хватает понять, что это вода. Лежали в кубиках так называемых с водой, потому что температура была 36 градусов. Там была обычная вода. Как себе можно представить, что люди в спирте купаются? Они бы в ожогах были от спирта, и вдобавок потом на солнце! Такие емкости — если бы был спирт или виноград, все бы стухло и выветрилось на жаре под солнцем», — заявил собеседник издания.