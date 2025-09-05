В Темрюкском районе работники завода приняли «винные ванны» и записали видео. Ролик завирусился в соцсетях
На кубанском заводе «Тавинко» двое мужчин искупались в баках с водой, но сначала заявили, что принимали ванны с вином. Работников не уволили
2 сентября в телеграм-канале «Темрюк Инфо. Темрюк, Тамань» опубликовали видео с работниками предприятия «Тавинко», которые принимали винные ванны.
«Завтра подключим еще и воздух сюда с кислородом, будет джакузи винное. Так что приглашаем всех на работу, где можно не только работать, но и отдыхать», — рассказал автор ролика.
3 сентября издание «Подъем» связалось с другом одного из запечатленных на видео мужчин. Он сообщил, что работников хотят уволить.
Однако, по его словам, в баках была вода, а не вино, и руководство завода само разрешило мужчинам искупаться в них.
«У людей ума не хватает понять, что это вода. Лежали в кубиках так называемых с водой, потому что температура была 36 градусов. Там была обычная вода. Как себе можно представить, что люди в спирте купаются? Они бы в ожогах были от спирта, и вдобавок потом на солнце! Такие емкости — если бы был спирт или виноград, все бы стухло и выветрилось на жаре под солнцем», — заявил собеседник издания.
По данным «Подъема», работников не уволили. На самом «Тавинко» заявили, что за подобные ситуации увольнять у них «не принято». При этом руководство предприятия признали, что мужчины «перешутили».
Предприятие «Тавинко» («Таманская Винная Компания — Кубань») находится в Темрюкском районе в станице Старотитаровской. Комплекс является одним из крупнейших в стране производителем вин и включает в себя виноградники и завод.
