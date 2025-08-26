Новый способ сэкономить на жилье в поездке: на Авито Путешествиях заработал гибкий поиск по датам
На Авито Путешествиях появился гибкий поиск жилья. Функция пригодится туристам, готовым сдвинуть даты поездки, чтобы найти подходящий вариант размещения или сэкономить
В сервисе уже есть множество фильтров, чтобы подобрать жилье в путешествии по вкусу и локации. Но часто лучшие варианты на нужные даты бывают заняты. В таком случае поможет гибкий поиск: если пользователь готов изменить даты, система сама покажет дополнительные варианты.
По данным исследования технологической платформы Авито, каждый четвертый турист (25%) готов сдвинуть поездку на 2–5 дней.
Отель под тысячами звезд:
Директор Авито Путешествий Артем Кромочкин рассказал, что большинство гостей сервиса твердо знает даты своей поездки и не меняет их. Однако около трети пользователей могут гибко подходить к планированию: 13% сдвинут даты ради более выгодного предложения, 11% путешествуют спонтанно, а еще 8% легко меняют продолжительность путешествия.
Он добавил, что новый инструмент поможет тем, кто только продумывает маршрут и бюджет. Гибкий поиск покажет, в какие периоды есть скидки, что позволит пользователям сэкономить и выбрать лучший вариант.
Идеи для путешествий ищите в материалах Юга.ру:
- Путешествие сквозь 20 млн лет: идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота».
- «Я ищу не разруху, а застывшее время». Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России.
- Водоем-сердце, каменное море и голубые реки: идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно.