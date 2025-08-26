Новый способ сэкономить на жилье в поездке: на Авито Путешествиях заработал гибкий поиск по датам

На Авито Путешествиях появился гибкий поиск жилья. Функция пригодится туристам, готовым сдвинуть даты поездки, чтобы найти подходящий вариант размещения или сэкономить

В сервисе уже есть множество фильтров, чтобы подобрать жилье в путешествии по вкусу и локации. Но часто лучшие варианты на нужные даты бывают заняты. В таком случае поможет гибкий поиск: если пользователь готов изменить даты, система сама покажет дополнительные варианты.

По данным исследования технологической платформы Авито, каждый четвертый турист (25%) готов сдвинуть поездку на 2–5 дней.