Сбер назвал самые «улыбчивые» города и районы Ростовской области

Ростовская область

Сбер подсчитал, в каких городах и районах Ростовской области жители чаще платили «улыбкой» в первой половине 2025 года

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг городов Дона по использованию оплаты «улыбкой» — технологии, которая позволяет платить за покупки с помощью сканирования лица, без карты и телефона. За первое полугодие 2025-го ростовчане потратили таким способом более 6,5 млрд рублей.

Вслед за донской столицей в рейтинге расположились Таганрог (807 млн рублей), Батайск (635 млн рублей), Новочеркасск (594 млн рублей) и Шахты (523 млн рублей).

Среди районов области лидером по оплате «улыбкой» стал Аксайский район, где сумма покупок достигла 570 млн рублей. На втором и третьем местах — Сальский (125 млн рублей) и Белокалитвинский (122 млн рублей) районы. Замыкают пятерку Миллеровский (73 млн рублей) и Егорлыкский (63 млн рублей) районы.

С декабря 2024 года оплатить покупки с помощью биометрии может клиент любого российского банка. Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, технология позволяет не беспокоиться о наличных или карте. В регионе уже работает более 29 тысяч терминалов с такой функцией — в магазинах, кафе, на вокзалах и в других общественных местах.

Новый способ расчетов набирает популярность по всей России. По данным Сбера, за первые шесть месяцев 2025 года россияне оплатили «улыбкой» более 92,5 млн покупок. Это в 15 раз больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего биометрию используют в продуктовых магазинах (62%), кафе и ресторанах (15%), а также в аптеках (7%).

