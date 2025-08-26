Сбер назвал самые «улыбчивые» города и районы Ростовской области

Сбер подсчитал, в каких городах и районах Ростовской области жители чаще платили «улыбкой» в первой половине 2025 года

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг городов Дона по использованию оплаты «улыбкой» — технологии, которая позволяет платить за покупки с помощью сканирования лица, без карты и телефона. За первое полугодие 2025-го ростовчане потратили таким способом более 6,5 млрд рублей.

Вслед за донской столицей в рейтинге расположились Таганрог (807 млн рублей), Батайск (635 млн рублей), Новочеркасск (594 млн рублей) и Шахты (523 млн рублей).