Краснодарца осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены

Краснодарский край

Краснодарский краевой суд вынес приговор мужчине, который выложил в сеть интимные фото своей бывшей жены

13 августа Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о вынесении приговора жителю Славянского района, который выложил интимные фотографии своей бывшей жены в сеть.

По данным следствия, в ноябре 2024 года мужчина, поссорившись с бывшей женой, разместил в чате одного из мессенджеров «пикантные» фото женщины. В чате состояло около 300 участников.

Женщина подала в суд на бывшего мужа. Славянский районный суд признал краснодарца виновным по статьям о незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и незаконном распространении порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года.

Огласка вместо страха:

Позднее Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и усилил наказание мужчине — до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также инстанция потребовала краснодарца удалить все имеющиеся у него интимные фотографии бывшей супруги.

Как писали Юга.ру, в июле жителя Тихорецка приговорили к условному сроку за рассылку дикпиков. 

