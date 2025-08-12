В Краснодаре проект «Том Сойер Феста» бесплатно научит работать с деревом и реставрировать старинные двери. Как принять участие?

Краснодарский край

Распечатать

  • Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в сентябре пройдет реставрационный кампус от «Том Сойер Феста». Заявки ждут до 20 августа

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» анонсировал на 10-14 сентября реставрационный кампус. 

Команда проекта уже восстановила 11 исторических дверей в Краснодаре, и теперь готова поделиться опытом с желающими. 

Участников ждут: 

  • четыре дня лекций и практики от наставников, которые расскажут, как работать со вниманием к следам времени и характеру дома, где искать древесину того же возраста, изучать старые фотографии;
  • обучение технологиям работы по дереву:
  • история объекта — от фотоархива до зондажа;
  • истории о спасении старины. 

Мероприятие будет интересно тем, кто делает первые шаги в ремонте старинных архитектурных деталей города и ищет вдохновение, чтобы начать реставрацию старинных дверей. 

«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:

«Мы ждем в гости тех, кто ценит детали и хочет научиться бережно работать с наследием. Расскажем про городские проекты, покажем Краснодар, поделимся опытом», — отметили организаторы. 

Всем иногородним участникам «Том Сойер Фест» компенсирует стоимость проезда в Краснодар и обратно на сумму до 15 тыс. рублей, оплатит проживание в гостинице и завтраки. Все инструменты и материалы для работы будут предоставлены проектом. 

Реставрационный кампус состоится с 10 по 14 сентября. Участие бесплатное. Необходимо подать заявку по ссылке до 20 августа. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжают восстанавливать фасад дома Баранника 1910-х годов постройки. Над крыльцом здания установят старинный кованый козырек.

Архитектура Афиша Город Историческая среда Краснодар События

Новости

Власти Кисловодска хотят частично запретить электросамокаты. Кататься на них можно будет только в трех местах
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»
Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»
Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?
«Реконструкция потребует терпения». В районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей

Лента новостей

Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Вчера, 16:51
Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Вчера, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте