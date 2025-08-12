В Краснодаре в сентябре пройдет реставрационный кампус от «Том Сойер Феста». Заявки ждут до 20 августа

Мероприятие будет интересно тем, кто делает первые шаги в ремонте старинных архитектурных деталей города и ищет вдохновение, чтобы начать реставрацию старинных дверей.

Команда проекта уже восстановила 11 исторических дверей в Краснодаре, и теперь готова поделиться опытом с желающими.

«Мы ждем в гости тех, кто ценит детали и хочет научиться бережно работать с наследием. Расскажем про городские проекты, покажем Краснодар, поделимся опытом», — отметили организаторы.

Всем иногородним участникам «Том Сойер Фест» компенсирует стоимость проезда в Краснодар и обратно на сумму до 15 тыс. рублей, оплатит проживание в гостинице и завтраки. Все инструменты и материалы для работы будут предоставлены проектом.

Реставрационный кампус состоится с 10 по 14 сентября. Участие бесплатное. Необходимо подать заявку по ссылке до 20 августа.