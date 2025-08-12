В Краснодаре проект «Том Сойер Феста» бесплатно научит работать с деревом и реставрировать старинные двери. Как принять участие?
Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» анонсировал на 10-14 сентября реставрационный кампус.
Команда проекта уже восстановила 11 исторических дверей в Краснодаре, и теперь готова поделиться опытом с желающими.
Участников ждут:
- четыре дня лекций и практики от наставников, которые расскажут, как работать со вниманием к следам времени и характеру дома, где искать древесину того же возраста, изучать старые фотографии;
- обучение технологиям работы по дереву:
- история объекта — от фотоархива до зондажа;
- истории о спасении старины.
Мероприятие будет интересно тем, кто делает первые шаги в ремонте старинных архитектурных деталей города и ищет вдохновение, чтобы начать реставрацию старинных дверей.
«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:
«Мы ждем в гости тех, кто ценит детали и хочет научиться бережно работать с наследием. Расскажем про городские проекты, покажем Краснодар, поделимся опытом», — отметили организаторы.
Всем иногородним участникам «Том Сойер Фест» компенсирует стоимость проезда в Краснодар и обратно на сумму до 15 тыс. рублей, оплатит проживание в гостинице и завтраки. Все инструменты и материалы для работы будут предоставлены проектом.
Реставрационный кампус состоится с 10 по 14 сентября. Участие бесплатное. Необходимо подать заявку по ссылке до 20 августа.
