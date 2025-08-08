Дождливо и жарко. В выходные погода в Краснодарском крае будет переменчивой

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 9-10 августа. В субботу в регионе прогнозируют дожди, а в воскресенье будет солнечно

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в эти выходные ожидается переменная облачность. В субботу, 9 августа, в отдельных юго-восточных районах прогнозируют сильный дождь с грозой и градом. В воскресенье, 10 августа, преимущественно без осадков.



Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

Затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха: Обрушившийся на Сочи шторм не утихнет еще сутки

Температура воздуха 9 августа ночью — 18-23 °С, днем воздух прогреется до 34 °С. 10 августа ночью — 16-21 °С, днем — 27-32 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 14-19 °С, днем — 25-30 °С. В горах ночью — 8-13 °С, днем — 14-19 °С. На Черноморском побережье ночью — 20-25 °С, днем — 29-34 °С. В Краснодаре в субботу, 9 августа, будет облачно. В воскресенье, 10 августа, прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью — 20-22 °С, днем — 32-33 °С.