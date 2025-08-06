Десятки улиц Краснодара 6 августа останутся без воды и света. Список адресов

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества и водоснабжения. Где не будет ресурса?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 6 августа отключат электричество. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

С 13:00 до 15:00:

Сормовская, 12/10, 12-12;

Первомайская, 14-22, 9-15;

Северная, 1-23;

Фабричная, 8-18;

Центральная, 17-33.

А с 8:00 до 17:00:

Ростовское шоссе, 30/5, 30-30;

Грабина, 2-12, 1-7;

переулок Фелицына, 1-5;

Фелицына, 1-15, 2-6, 17-33, 8-46;

Силантьева, 4-10;

Плотниченко, 20/1, 2-20;

Грабина, 14-50, 7-47, 46;

1-й переулок Грабина, 2-6, 1-5;

2-й переулок Грабина, 2-12;

3-й Светлый проезд, 6-6.

Также в «ЕДДС Краснодар» предупредили, что с 8:00 6 августа до 10:00 7 августа будет снижено давление воды в частном секторе в Славянском, Фестивальном и Центральном районах города. Это связано с переключением сетей водоснабжения на пересечении улиц Образцова и Памяти Чернобыльцев.



Помимо этого, с 23:00 6 августа до 5:30 7 августа отключат воду по улицам: