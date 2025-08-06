Десятки улиц Краснодара 6 августа останутся без воды и света. Список адресов
В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества и водоснабжения. Где не будет ресурса?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 6 августа отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Артиллерийская, 236, 261, 287, 289-309, 247-285, 224-262;
- Тургенева, 39-71, 47, 57, 61;
- проезд Тургенева, 11-21, 35-45, 10-18, 30-40;
- Власова, 212-240, 249-263, 235-245, 242, 263-269, 242-248;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71, 62-78, 73-89;
- Рылеева, 181;
- Северная, 203-221, 223-223;
- Воровского, 38-76, 27-43;
- Мачуги, 76;
- Селезнева, 112, 114, 126, 128, 130, 132, 134;
- Стасова, 171/2;
- 1 Мая, 379-407, 401, 432, 432-452;
- 40-летия Победы, 52, 52/3, 54;
- Коллективная, 43, 45;
- Армавирская, 29, 37;
- Московская, 6;
- Мальгерба, 1-15, 2-16;
- Агрохимическая, 22-42, 39-39;
- Микешина, 3-19;
- Есенина, 19-19, 35-35, 25-31;
- Кармалина, 2-16, 1-134;
- Димитрова, 36-36, 87, 116;
- Нижняя, 11-39, 12-40;
- Нижний тупик, 2-16, 3-13;
- Верхняя, 20-44, 6-14, 13-17.
С 13:00 до 15:00:
- Сормовская, 12/10, 12-12;
- Первомайская, 14-22, 9-15;
- Северная, 1-23;
- Фабричная, 8-18;
- Центральная, 17-33.
А с 8:00 до 17:00:
- Ростовское шоссе, 30/5, 30-30;
- Грабина, 2-12, 1-7;
- переулок Фелицына, 1-5;
- Фелицына, 1-15, 2-6, 17-33, 8-46;
- Силантьева, 4-10;
- Плотниченко, 20/1, 2-20;
- Грабина, 14-50, 7-47, 46;
- 1-й переулок Грабина, 2-6, 1-5;
- 2-й переулок Грабина, 2-12;
- 3-й Светлый проезд, 6-6.
Также в «ЕДДС Краснодар» предупредили, что с 8:00 6 августа до 10:00 7 августа будет снижено давление воды в частном секторе в Славянском, Фестивальном и Центральном районах города. Это связано с переключением сетей водоснабжения на пересечении улиц Образцова и Памяти Чернобыльцев.
Помимо этого, с 23:00 6 августа до 5:30 7 августа отключат воду по улицам:
- Красина, 1, 3, 3/3, 3/4, 9/1, 9/2 корпус 2, 3;
- Кирова, 2, 3, 7;
- Пушкина, 2/1, 4, 5, 6, 9, 11, 26, 29, 31;
- Октябрьская, 2, 12, 23, 25, 44;
- Комсомольская, 4, 6, 8;
- Мира, 19, 23, 32, 34, 34/1, 36;
- Советская, 14, 22;
- Береговая, 144;
- Кубанская Набережная, 3, 4, 5, 7, 52, 100;
- Постовая, 6, 6 корпус 2, 8, 18, 23, 27, 33, 39;
- Кондратенко, 2;
- Комсомольская, 21;
- Красноармейская, 39, 58, 60;
- Гоголя, 72;
- Красная, 62, 64;
- Гимназическая, 65.
Как писали Юга.ру, 3 августа жители Туапсинского района остались без воды и света после затоплений.
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