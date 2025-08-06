Десятки улиц Краснодара 6 августа останутся без воды и света. Список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества и водоснабжения. Где не будет ресурса?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 6 августа отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Артиллерийская, 236, 261, 287, 289-309, 247-285, 224-262;
  • Тургенева, 39-71, 47, 57, 61;
  • проезд Тургенева, 11-21, 35-45, 10-18, 30-40;
  • Власова, 212-240, 249-263, 235-245, 242, 263-269, 242-248;
  • Карла Маркса, 48-60, 59-71, 62-78, 73-89;
  • Рылеева, 181;
  • Северная, 203-221, 223-223;
  • Воровского, 38-76, 27-43;
  • Мачуги, 76;
  • Селезнева, 112, 114, 126, 128, 130, 132, 134;
  • Стасова, 171/2;
  • 1 Мая, 379-407, 401, 432, 432-452;
  • 40-летия Победы, 52, 52/3, 54;
  • Коллективная, 43, 45;
  • Армавирская, 29, 37;
  • Московская, 6;
  • Мальгерба, 1-15, 2-16;
  • Агрохимическая, 22-42, 39-39;
  • Микешина, 3-19;
  • Есенина, 19-19, 35-35, 25-31;
  • Кармалина, 2-16, 1-134;
  • Димитрова, 36-36, 87, 116;
  • Нижняя, 11-39, 12-40;
  • Нижний тупик, 2-16, 3-13;
  • Верхняя, 20-44, 6-14, 13-17.

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С 13:00 до 15:00:

  • Сормовская, 12/10, 12-12;
  • Первомайская, 14-22, 9-15;
  • Северная, 1-23;
  • Фабричная, 8-18;
  • Центральная, 17-33.

А с 8:00 до 17:00:

  • Ростовское шоссе, 30/5, 30-30;
  • Грабина, 2-12, 1-7;
  • переулок Фелицына, 1-5;
  • Фелицына, 1-15, 2-6, 17-33, 8-46;
  • Силантьева, 4-10;
  • Плотниченко, 20/1, 2-20;
  • Грабина, 14-50, 7-47, 46;
  • 1-й переулок Грабина, 2-6, 1-5;
  • 2-й переулок Грабина, 2-12;
  • 3-й Светлый проезд, 6-6.

Также в «ЕДДС Краснодар» предупредили, что с 8:00 6 августа до 10:00 7 августа будет снижено давление воды в частном секторе в Славянском, Фестивальном и Центральном районах города. Это связано с переключением сетей водоснабжения на пересечении улиц Образцова и Памяти Чернобыльцев.

Помимо этого, с 23:00 6 августа до 5:30 7 августа отключат воду по улицам:

  • Красина, 1, 3, 3/3, 3/4, 9/1, 9/2 корпус 2, 3;
  • Кирова, 2, 3, 7;
  • Пушкина, 2/1, 4, 5, 6, 9, 11, 26, 29, 31;
  • Октябрьская, 2, 12, 23, 25, 44;
  • Комсомольская, 4, 6, 8;
  • Мира, 19, 23, 32, 34, 34/1, 36;
  • Советская, 14, 22;
  • Береговая, 144;
  • Кубанская Набережная, 3, 4, 5, 7, 52, 100;
  • Постовая, 6, 6 корпус 2, 8, 18, 23, 27, 33, 39;
  • Кондратенко, 2;
  • Комсомольская, 21;
  • Красноармейская, 39, 58, 60;
  • Гоголя, 72;
  • Красная, 62, 64;
  • Гимназическая, 65.

Как писали Юга.ру, 3 августа жители Туапсинского района остались без воды и света после затоплений.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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