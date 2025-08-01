Японский сад Краснодара поделился расписанием мастер-классов на август

Краснодарский край

Распечатать

  • © Антон Быков, Юга.ру
    © Антон Быков, Юга.ру

В Японском саду в августе будут учить рисовать (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут в августе. Всех желающих научат расписывать разные объекты.

Расписание:

  • 2 августа в 11:00 — роспись свитка в стиле суйбокуга;
  • 2 августа в 15:00 — роспись японского веера;
  • 6 августа в 15:00 — роспись японского веера «Сакура»;
  • 7 августа в 15:00 — роспись свитка суми-э «Чайная церемония»;
  • 9 августа в 11:00 — роспись японского раскладного веера сэнсу;
  • 9 августа в 15:00 — роспись вазы для сухоцветов;
  • 10 августа в 11:00 — роспись веера утива;
  • 10 августа в 15:00 — роспись нефритовых зайцев;
  • 13 августа в 15:00 — роспись японского свитка «Птицы и сакура»;
  • 14 августа в 15:00 — роспись веера утива «Лилии»;
  • 17 августа в 11:00 — роспись веера «Бамбук»;
  • 17 августа в 15:00 — роспись свитка «Летний пейзаж»;
  • 23 августа в 11:00 — создание открытки с копией картины Винсента Ван Гога;
  • 23 августа в 15:00 — создание открытки с копией картины Клода Моне;
  • 24 августа в 11:00 — создание открытки в стилистике модерна;
  • 24 августа в 15:00 — создание открытки с копией картины Поля Гогена.

Читайте также:

Все мастер-классы проходят в Доме медитаций. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

После мероприятия посещение сада не ограничено по времени.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 и 10 августа состоится премьера спектакля «Яма» про проституток по повести Александра Куприна.

Афиша Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения События Японский сад

Новости

Японский сад Краснодара поделился расписанием мастер-классов на август
В Ростовской области не хватает 18,4% пожарников. Их средняя зарплата — 38 тысяч рублей
В Краснодарском крае первые выходные августа будут дождливыми
В Краснодаре в ходе «реставрации» уничтожили историческое надгробие Селезнева. Историк Бондарь считает это уголовным преступлением
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта
История о сильных и слабых женщинах. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Яма» про проституток

Лента новостей

Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
Сегодня, 12:20
Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
10 историй о Всесвятском кладбище Краснодара
С неба в воду. День ВДВ
Вчера, 12:45
С неба в воду. День ВДВ
История праздника и ежегодная «профилактика» фонтанов в Краснодаре
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта
Сегодня, 12:02
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта

Реклама на сайте