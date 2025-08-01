Японский сад Краснодара поделился расписанием мастер-классов на август

В Японском саду в августе будут учить рисовать (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут в августе. Всех желающих научат расписывать разные объекты.

Все мастер-классы проходят в Доме медитаций. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

После мероприятия посещение сада не ограничено по времени.