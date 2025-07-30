Звездные наставники помогут предпринимателям «упаковать» бизнес-идеи в новом реалити-шоу

Медийные наставники помогут начинающим предпринимателям превратить идеи в успешные стартапы в новом проекте «Бизнес-упаковка»

Авито Услуги запустили образовательное реалити-шоу «Бизнес-упаковка». В проекте начинающие предприниматели и те, кто думает о своем деле, смогут доработать идеи с помощью медийных наставников, среди которых: Артем Кумпель — старший управляющий директор компании Авито, эксперт в области запуска и развития бизнеса на платформе.

Ирена Понарошку — медиаперсона и бизнес-эксперт.

Александр Сысоев — российский предприниматель и инвестор.

Александр Ваш — комик, сценарист и продюсер.

Участникам нужно прислать видео-заявку с описанием идеи на почту Avito-Services-B2G@avito.ru. Эксперты Авито Услуги выберут 20 лучших проектов, оценив оригинальность, реализуемость и потенциал.

9 августа в московском Парке Горького наставники и предприниматели разберут 6 топовых идей в рамках открытого паблик-тока. Мероприятие покажут в соцсетях Авито. Авторы трех лучших проектов получат спецусловия для старта на платформе.

Артем Кумпель пояснил, что проект призван помочь новым предпринимателям стать успешнее, снижая барьеры для старта бизнеса. По его словам, Авито часто становится отправной точкой для малого и среднего бизнеса.

Проект также станет площадкой для обмена опытом между начинающими предпринимателями. Подробности участия — в соцсетях Авито.