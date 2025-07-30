Звездные наставники помогут предпринимателям «упаковать» бизнес-идеи в новом реалити-шоу

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Медийные наставники помогут начинающим предпринимателям превратить идеи в успешные стартапы в новом проекте «Бизнес-упаковка»

Авито Услуги запустили образовательное реалити-шоу «Бизнес-упаковка». В проекте начинающие предприниматели и те, кто думает о своем деле, смогут доработать идеи с помощью медийных наставников, среди которых:

  • Артем Кумпель — старший управляющий директор компании Авито, эксперт в области запуска и развития бизнеса на платформе.
  • Ирена Понарошку — медиаперсона и бизнес-эксперт.
  • Александр Сысоев — российский предприниматель и инвестор.
  • Александр Ваш — комик, сценарист и продюсер.

Участникам нужно прислать видео-заявку с описанием идеи на почту Avito-Services-B2G@avito.ru. Эксперты Авито Услуги выберут 20 лучших проектов, оценив оригинальность, реализуемость и потенциал.

9 августа в московском Парке Горького наставники и предприниматели разберут 6 топовых идей в рамках открытого паблик-тока. Мероприятие покажут в соцсетях Авито. Авторы трех лучших проектов получат спецусловия для старта на платформе.

Мессенджер Max:

Артем Кумпель пояснил, что проект призван помочь новым предпринимателям стать успешнее, снижая барьеры для старта бизнеса. По его словам, Авито часто становится отправной точкой для малого и среднего бизнеса.

Проект также станет площадкой для обмена опытом между начинающими предпринимателями. Подробности участия — в соцсетях Авито.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Каждый пятый житель Кубани вовлечен в предпринимательство.

При этом 39% российских предпринимательниц открыли бизнес без стартового капитала, отметили на паблик-токе Авито о женском предпринимательстве на ПМЭФ-2025.

Авито Бизнес-сообщество Интернет Малый и средний бизнес

Новости

В Краснодаре на активиста составили протокол за то, что он поливал деревья водой из реки
В аэропорт Геленджика будут летать самолеты из Казани. Узнали стоимость билетов
Медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку
В Краснодаре астрономы приглашают посмотреть на Луну и Сатурн
В Ростовской области число жертв атаки БПЛА выросло до трех. Погибли один мирный житель и два сапера Росгвардии
В Краснодаре в кино покажут фильм «Терминатор 2: Судный день»

Лента новостей

Без объяснения причин
Вчера, 15:00
Без объяснения причин
Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
Вчера, 14:52
В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Вчера, 12:24
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Реклама на сайте