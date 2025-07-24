Без осадков и жара до 35 °С. Узнали температуру воздуха и моря в Краснодарском крае на последние выходных июля
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 24-25 июля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 24 и 25 июля прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В четверг будет ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 17-22 °С.
На Черноморском побережье 24 июля тоже небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С.
Жара до 43 °C и мало осадков:
В пятницу, 25 июля, в регионе осадков не ожидается. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 30-35 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.
На Черноморском побережье небольшая облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С.
Температура морской воды:
- Ейск, Темрюк, Новороссийск — 27 °С;
- Приморско-Ахтарск, Геленджик — 26 °С;
- Анапа, Туапсе, Сочи — 25 °С.
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