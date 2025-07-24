Без осадков и жара до 35 °С. Узнали температуру воздуха и моря в Краснодарском крае на последние выходных июля

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 24-25 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 24 и 25 июля прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В четверг будет ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 30-35 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 17-22 °С.

На Черноморском побережье 24 июля тоже небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С.