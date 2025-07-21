Фридайвинг, лекции о китообразных и тренинг по спасению дельфинов. В Сочи пройдет фестиваль «Почувствуй себя дельфином!»

Краснодарский край

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  • © фото с сайта pixabay.com
    © фото с сайта pixabay.com

В Сириусе состоится фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню дельфинов и китов (0+)

Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 23 июля фестиваль «Почувствуй себя дельфином!». Он приурочен ко Всемирному дню дельфинов и китов. 

На мероприятии гости узнают о прошлой жизни китообразных, об их суперспособностях и коммуникации, о реалиях жизни дельфинов в Черном море и другом. 

Расписание:

  • 18:00 — открытие фестиваля, викторина, концерт группа «Афро-Кадабра» на афро-барабанах под звуки дельфинов;
  • 18:15 — лекция;
  • 19:05 — перерыв и музыкальный номер;
  • 19:15 — тренинг по спасению дельфинов: когда нужна помощь, кто ее оказывает и как делать это правильно;
  • 20:00 — теоретический семинар по фридайвингу. Гости узнают, чем люди похожи на дельфинов, и о том, как двигаться и дышать как китообразное;
  • 20:50-21:00 — закрытие фестиваля и общение с лекторами. 

Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море:

Дети на фестивале смогут заняться «морским» творчеством с педагогами.

Лекции прочитают директор и соучредитель центра «Дельфа» Татьяна Белей, научный руководитель и главный ветврач центра Татьяна Денисенко, биолог и замдиректора Кавказского заповедника Ольга Пегова, первая российская чемпионка по фридайвингу Юлия Петрик.

Мероприятие состоится 23 июля в Сириусе по улице Олимпийский проспект, 38с2. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 26 июля в Сочи состоится фестиваль сапсерфинга.

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