Фридайвинг, лекции о китообразных и тренинг по спасению дельфинов. В Сочи пройдет фестиваль «Почувствуй себя дельфином!»
В Сириусе состоится фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню дельфинов и китов (0+)
Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 23 июля фестиваль «Почувствуй себя дельфином!». Он приурочен ко Всемирному дню дельфинов и китов.
На мероприятии гости узнают о прошлой жизни китообразных, об их суперспособностях и коммуникации, о реалиях жизни дельфинов в Черном море и другом.
Расписание:
- 18:00 — открытие фестиваля, викторина, концерт группа «Афро-Кадабра» на афро-барабанах под звуки дельфинов;
- 18:15 — лекция;
- 19:05 — перерыв и музыкальный номер;
- 19:15 — тренинг по спасению дельфинов: когда нужна помощь, кто ее оказывает и как делать это правильно;
- 20:00 — теоретический семинар по фридайвингу. Гости узнают, чем люди похожи на дельфинов, и о том, как двигаться и дышать как китообразное;
- 20:50-21:00 — закрытие фестиваля и общение с лекторами.
Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море:
Дети на фестивале смогут заняться «морским» творчеством с педагогами.
Лекции прочитают директор и соучредитель центра «Дельфа» Татьяна Белей, научный руководитель и главный ветврач центра Татьяна Денисенко, биолог и замдиректора Кавказского заповедника Ольга Пегова, первая российская чемпионка по фридайвингу Юлия Петрик.
Мероприятие состоится 23 июля в Сириусе по улице Олимпийский проспект, 38с2. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 26 июля в Сочи состоится фестиваль сапсерфинга.