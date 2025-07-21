В Сириусе состоится фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню дельфинов и китов (0+)

Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 23 июля фестиваль «Почувствуй себя дельфином!». Он приурочен ко Всемирному дню дельфинов и китов.

На мероприятии гости узнают о прошлой жизни китообразных, об их суперспособностях и коммуникации, о реалиях жизни дельфинов в Черном море и другом.

Расписание: