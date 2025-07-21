Дожди и снова жара. В начале рабочей недели погода на Кубани будет переменчивой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 21-22 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 21 и 22 июля прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, но 21 июля в отдельных районах края ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:

Температура воздуха ночью — 18-23 °С, днем столбик термометра поднимется до 36 °С. В горах ночью — 10-15 °С, днем — 17-22 °С. На Черноморском побережье ночью — 19-24 °С, днем — 29-34 °С.

В Краснодаре в начале рабочей недели ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью — 20-22 °С, днем — 32-34 °С.

Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами. Этим летом можно не ждать цветения.

Город Краснодар Погода Черное море

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