В аэропорту Геленджика включили 4G-интернет от МТС

Пассажиры аэропорта Геленджика смогут пользоваться голосовой связью и мобильным 4G-интернетом МТС во всех зонах аэровокзала

Как сообщила пресс-служба МТС, стабильная связь и интернет оператора доступны в на почти 17 тыс. кв. метров аэропорта Геленджика, включая зоны регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа и подвальные технические помещения.

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Инженеры МТС разработали систему связи с учетом сложной архитектуры здания, затрудняющей прохождение сигнала. Они установили 60 антенн, работающих в трех диапазонах 4G/LTE.

Инфраструктуру связи спроектировали как опорную — к ней смогут подключаться другие операторы связи.

Как писали Юга.ру, на первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей. Цена парковки на аэровокзале составит от 300 до 2 тыс. рублей за час в июле 2025.