Россиянам рассказали, как безопасно нанять мастеров для ремонта
Как выяснили эксперты платформы онлайн-объявлений, 16% заказчиков услуг в сфере строительства и ремонта опасаются мошенничества. Специалисты рассказали, какой механизм может обезопасить сделки
Рынок строительства и ремонта растет рекордными темпами, но клиенты и мастера по-прежнему сталкиваются с недопониманием и остаются недовольны результатом. По мнению специалистов «Авито Услуг», защитить интересы заказчиков и исполнителей и сделать сделки прозрачнее поможет внедрение безопасных сделок.
Сфера ремонта и строительства — одна из самых динамичных и значимых в экономике. По данным Минтруда, в ней работают около 6,8 млн человек. Это один из важнейших потребительских рынков: по данным Росстата, в первом квартале 2025 года россияне потратили на ремонт и строительство 133,9 млрд рублей (+19%). В 2024 году объем рынка составил рекордные 526 млрд рублей. Поскольку ремонт и стройка требуют больших затрат, клиенты хотят быть уверены в качестве работ.
Стройка без остановки:
Основные проблемы возникают из-за недопонимания и недоверия к мастерам. Часто это связано с ошибками в обсуждении условий работ и отсутствием четких правил сотрудничества. Согласно исследованию «Авито Услуг», около трети клиентов опасаются низкого качества услуг, 23% сомневаются в профессионализме мастеров, а 16% боятся мошенничества.
75% заказчиков на рынке ремонта и строительства — это частные лица. Им часто сложно сформулировать задачи для мастеров: 21% опрошенных специалистов указали на это как на проблему. Каждый пятый заказчик озадачен поиском надежных мастеров, что может привести к недопониманию и конфликтам. В 32% случаев объем выполненных работ не совпадает с первоначальными запросами, что подчеркивает важность детального обсуждения и фиксации условий. Иногда это вызывает конфликты. По мнению 42% мастеров, этого можно избежать, если четко обсудить и зафиксировать все детали до начала работ.
«Преодолеть эти проблемы может помочь внедрение безопасной сделки, которая позволит фиксировать условия и стоимость услуги на платформе с возможностью арбитража в случае возникновения каких-либо споров между заказчиком и исполнителем», — рассуждает руководитель категории «Ремонт и стройка» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Гарантия может действовать как во время оказания услуг, так и некоторое время после. Международный опыт показывает высокую эффективность таких решений. Появляется все больше международных сервисов с безопасной сделкой, а некоторые сделали ее единственным вариантом. Например, австралийский AirTasker и американский Taskrabbit полностью перешли на модель безопасной сделки для всех договоров в этой категории.
«Авито Услуги» уже делают первые шаги к внедрению безопасной сделки: компания представила инструмент «Задачи». Он помогает наладить общение между заказчиком и исполнителем, структурируя запросы и подбирая исполнителей по геолокации, профилю и рейтингу.
«Ремонт и строительство — это не просто большой сегмент рынка, но и сложный механизм, чувствительный к нюансам в коммуникации между клиентами и исполнителями. Цифровизация рынка открывает новые возможности для повышения прозрачности и безопасности сделок. Внедрение безопасных форматов позволяет формировать надежную репутацию исполнителей, оптимизировать процесс поиска специалистов и обеспечивать защиту интересов обеих сторон», — резюмирует она.