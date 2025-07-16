Россиянам рассказали, как безопасно нанять мастеров для ремонта

Как выяснили эксперты платформы онлайн-объявлений, 16% заказчиков услуг в сфере строительства и ремонта опасаются мошенничества. Специалисты рассказали, какой механизм может обезопасить сделки

Рынок строительства и ремонта растет рекордными темпами, но клиенты и мастера по-прежнему сталкиваются с недопониманием и остаются недовольны результатом. По мнению специалистов «Авито Услуг», защитить интересы заказчиков и исполнителей и сделать сделки прозрачнее поможет внедрение безопасных сделок. Сфера ремонта и строительства — одна из самых динамичных и значимых в экономике. По данным Минтруда, в ней работают около 6,8 млн человек. Это один из важнейших потребительских рынков: по данным Росстата, в первом квартале 2025 года россияне потратили на ремонт и строительство 133,9 млрд рублей (+19%). В 2024 году объем рынка составил рекордные 526 млрд рублей. Поскольку ремонт и стройка требуют больших затрат, клиенты хотят быть уверены в качестве работ.

Стройка без остановки: В чем Краснодарский край обгоняет Россию и какие тренды ждут рынок в 2025 году

Основные проблемы возникают из-за недопонимания и недоверия к мастерам. Часто это связано с ошибками в обсуждении условий работ и отсутствием четких правил сотрудничества. Согласно исследованию «Авито Услуг», около трети клиентов опасаются низкого качества услуг, 23% сомневаются в профессионализме мастеров, а 16% боятся мошенничества.

75% заказчиков на рынке ремонта и строительства — это частные лица. Им часто сложно сформулировать задачи для мастеров: 21% опрошенных специалистов указали на это как на проблему. Каждый пятый заказчик озадачен поиском надежных мастеров, что может привести к недопониманию и конфликтам. В 32% случаев объем выполненных работ не совпадает с первоначальными запросами, что подчеркивает важность детального обсуждения и фиксации условий. Иногда это вызывает конфликты. По мнению 42% мастеров, этого можно избежать, если четко обсудить и зафиксировать все детали до начала работ.

«Преодолеть эти проблемы может помочь внедрение безопасной сделки, которая позволит фиксировать условия и стоимость услуги на платформе с возможностью арбитража в случае возникновения каких-либо споров между заказчиком и исполнителем», — рассуждает руководитель категории «Ремонт и стройка» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Сделай красиво: что такое хоумстейджинг и как он помогает продать квартиру быстрее и дороже

Гарантия может действовать как во время оказания услуг, так и некоторое время после. Международный опыт показывает высокую эффективность таких решений. Появляется все больше международных сервисов с безопасной сделкой, а некоторые сделали ее единственным вариантом. Например, австралийский AirTasker и американский Taskrabbit полностью перешли на модель безопасной сделки для всех договоров в этой категории. «Авито Услуги» уже делают первые шаги к внедрению безопасной сделки: компания представила инструмент «Задачи». Он помогает наладить общение между заказчиком и исполнителем, структурируя запросы и подбирая исполнителей по геолокации, профилю и рейтингу.