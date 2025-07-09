Отклики россиян на вакансии с упоминанием ДМС выросли на 31% — Авито Работа

На выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге Авито Работа сообщила: отклики россиян на вакансии с ДМС выросли на 31% за полгода. Работодатели все чаще используют дополнительные мотивационные бонусы для борьбы с кадровым дефицитом

В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ прошла ключевая сессия «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников». Бизнес, власть и эксперты в области медицины и HR обсудили, как новые национальные проекты влияют на корпоративные программы здоровья. Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, представил аналитику рынка труда. Данные показали, как компании адаптируются к текущим вызовам, и выявили резкий рост интереса к вакансиям с ДМС.

Рекордный дефицит кадров, особенно в рабочих профессиях, приводит к существенным затратам на подбор персонала. Поэтому бизнес пересматривает HR-стратегии и ищет новые способы удержать ценных сотрудников.

Один из самых эффективных инструментов — добровольное медицинское страхование (ДМС). Опрос Авито Работы показал: 20% россиян считают соцпакет (ДМС, бонусы, пенсионные программы) важным фактором при выборе работы. Чаще всего ДМС упоминают в вакансиях складских комплексов (19,17%), предприятий транспортного машиностроения (17,05%) и сферы розничной и оптовой торговли (15,69%).

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Аналитики зафиксировали резкий рост вакансий с ДМС в Центральной России, особенно в Тульской области (+127%). Схожие темпы у соседних регионов: Тверской (+111%), Костромской (+100%) и Калужской (+94%) областей. Главный тренд: интерес соискателей к таким вакансиям в России вырос на 31% в первом полугодии 2025 года. Среди рабочих профессий больше всего откликов получили вакансии аппаратчиков (+138%), прессовщиков (+130%) и монтажников (+122%).

В Свердловской области интерес соискателей к вакансиям с ДМС вырос на 32%. Аппаратчики (+98%), сварщики (+78%) и слесари (+60%) проявили к ним наибольший интерес. Местные работодатели чаще всего предлагают ДМС операторам производственных линий и машинистам спецтехники (по +71%), а также электромонтажникам (+40%).

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«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала. Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом», — рассказал Роман Губанов.

Роман Губанов © Фото пресс-службы Авито

Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения региона добавила, что здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия: «Ключевой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации. Однако принципиально важна комплексность подхода. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно. Особое внимание стоит уделить именно корпоративному здоровью, ведь большую часть жизни люди проводят на работе. Современные технологии позволяют внедрять эффективные решения: от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга показателей здоровья».