Студентов юга России приглашают в программу «Амбассадоры в вузах»

До 20 июля молодежь юга России может подать заявки на новый сезон программы «Амбассадоры в вузах» от Сбера. Участвовать могут студенты бакалавриата (со 2 курса), магистранты и аспиранты

Как объяснили в пресс-службе Сбера, амбассадоры будут рассказывать в своих вузах о карьерных и образовательных проектах банка, вести соцсети и помогать команде в проведении мероприятий.

Программа работает с 2020 года. За это время ее выпускниками стали студенты 40 университетов страны. Ключевые критерии отбора кандидатов — активная жизненная позиция, навыки организации мероприятий, умение создавать контент и презентовать идеи.

Участников ждут: ежемесячная стипендия;

фирменный мерч;

доступ к обучающим курсам;

наставничество от экспертов Сбера;

возможность посещать закрытые мероприятия;

расширение профессиональных контактов.

Даниил, выпускник программы сезона 2021/2022, поделился своим опытом: «Во время амбассадорства я прокачал навыки коммуникации, организации мероприятий и формирования студенческого сообщества. Это дало мне сильный старт — далее я успешно прошел отбор на стажировку, стал бизнес-аналитиком в команде клиентского опыта, понял, как строить клиентские продукты и работать с сообществом. Эти навыки привели меня в Молодежные акселераторы Сбера, где я стал продакт-менеджером. Все началось с желания рассказать другим про Сбер, а теперь я сам создаю продукты внутри него».

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Наталья Дудина, руководитель блока «Люди и культура» Сбера, считает, что «Амбассадоры в вузах» — хороший старт для будущих лидеров. Банк ищет тех, кто хочет раскрыть свой потенциал и вдохновить других. Дудина уверена, что новый сезон откроет имена тех, кто в будущем сможет влиять на финансовую и технологическую сферы страны.

Мария Прохорова, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка, добавила, что в крупных городах юга России учатся студенты со всей страны, и в этом году спрос на проекты банка традиционно высок.

Программа охватит 19 городов: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Самару, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Рязань и Иннополис.

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