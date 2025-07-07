В аэропорту Сочи задерживаются около 90 рейсов. Роспотребнадзор открыл горячую линию

В международном аэропорту Сочи задерживаются 55 самолетов на вылет и 34 на прилет

По данным онлайн-табло на 11:00, 7 июля в аэропорту Сочи задержаны 55 рейсов на вылет. Это с учетом тех, которые должны были отправиться еще 6 июля.

Это самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Антальи, Казани, Архангельска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Чебоксар, Самары, Тбилиси, Элисты, Минеральных Вод, Сургута, Астрахани, Новосибирска, Нижнекамска, Тель-Авива, Омка и Пензы.

На прилет задержаны 34 рейса, включая те, что уже в пути, из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Красноярска, Антальи, Омска, Минеральных Вод, Новосибирска, Сургута, Казани, Саратова, Элисты, Чебоксар, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Причина изменений в расписании — ограничения, которые вводились 5 и 6 июля в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья.

По сообщению Росавиации, с 5 июля по 06:00 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов и оформлено 43 тыс. возвратов билетов.

6 июля Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов — 8 800 555 49 43.