Сочи и Новороссийск включили в Топ-5 городов России по уровню жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг, оценивающий уровень жизни в 68 городах России. Составители учитывали состояние дел по 11 направлениям, в числе которых доступность жилья, качество медицинского обслуживания, доступность культурных ценностей и так далее. Учитывались данные за первую половину 2025 года ‒ с января по июнь.

Сочи с коэффициентом 71,8 занял в этом рейтинге второе место, Новороссийск (66,9) ‒ пятое. В число городов с «высоким уровнем жизни» попал Краснодар (64,0 балла, 16-е место). А остальные позиции в Топ-5 заняли Москва (74,5), Грозный (70,5) и Санкт-Петербург (69,0).