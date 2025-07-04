Авито Тех покупает платформу продуктовой аналитики EXPF Sigma

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, приобретает платформу для продуктовой аналитики Sigma у компании EXPF. Эта сделка поможет Авито Тех быстрее развивать собственный продукт для аналитики — Trisigma

Объединенная платформа позволит компании охватить все сегменты рынка: от крупных ИТ-компаний до команд, которые только начинают работать с A/B‑тестированием. По оценкам компании, рынок продуктовой аналитики составляет около 1,5 млрд руб. и объединяет примерно 400 компаний. Сделка находится в процессе закрытия, ее сумму не раскрывают. «Авито Тех активно использует A/B-тестирование в развитии собственных цифровых продуктов — только за последний год компания провела более 4000 экспериментов. Это один из самых высоких показателей не только на российском, но и на мировом рынке. Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для продуктовой аналитики. Согласно нашим оценкам, сейчас на нем нет универсальных решений, которые подходили бы компаниям любого масштаба и бизнес-профиля. Приобретение платформы Sigma поможет Авито Тех в создании универсального решения для клиентов, что будет в том числе способствовать развитию ИТ-рынка в целом», — говорит управляющий партнер Авито Иван Гуз.

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Trisigma — флагманский продукт Авито Тех для A/B‑тестирования — позволяет запускать сотни параллельных экспериментов, автоматически оценивать их результаты и визуализировать влияние изменений на ключевые бизнес-показатели. Особенно ценно решение для компаний электронной коммерции, банков, стриминговых сервисов и образовательных платформ.

Trisigma работает в облаке, легко масштабируется и не требует от клиентов значительных технических ресурсов. С покупкой EXPF Sigma Авито Тех получает надежную платформу, которую уже используют компании из онлайн-образования, фастфуда и ритейла, а также команду с признанной экспертизой.

Для текущих клиентов EXPF ничего не изменится — они сохранят доступ к привычным инструментам и смогут воспользоваться технологической базой и экспертизой Авито Тех в области A/B‑тестирования. В дальнейшем они получат доступ к новым возможностям платформы.

«Команда EXPF Sigma в полном составе продолжит работать над развитием двух продуктов на стороне Авито Тех. Для клиентов EXPF ничего не изменится — они сохранят доступ к инструментам и смогут пользоваться платформой на прежних условиях», — говорят фаундеры EXPF Виталий Черемисинов и Искандер Мирмахмадов.

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Какие задачи решают Trisigma и EXPF Sigma? Компании, которые проводят A/B‑тестирование, сталкиваются с двумя ключевыми задачами: Организовать эксперимент: разделить пользователей на группы и показать каждой разные варианты продукта или интерфейса. Проанализировать результаты: определить, какое решение влияет на бизнес-метрики (например, конверсию, удержание или выручку) эффективнее. Обычно аналитическим командам на это нужно много времени.

EXPF Sigma помогает с первой задачей. С ее помощью можно запускать эксперименты, сегментировать пользователей и управлять изменениями в продукте. При этом EXPF Sigma не оценивает результаты автоматически — это делают аналитики.

Trisigma решает обе задачи: делает все то же, что EXPF Sigma, но еще автоматизирует оценку результатов экспериментов и визуализирует их. Это снижает нагрузку на аналитиков и ускоряет принятие решений. Объединение EXPF Sigma и Trisigma даст клиентам больше выбора. Тем, кто только начинает работать с A/B‑тестами, подойдет EXPF Sigma — простой и быстрый инструмент. Когда задачи усложнятся, можно будет перейти на Trisigma и масштабировать эксперименты.