Облачно и жара. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 5-6 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 5-6 июля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только утром и днем в воскресенье в отдельных районах возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 28-33 °С. На Азовском побережье ночью 16-21 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 14-19 °С.

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На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 26-31 °С.

Температура морской воды:

  • в Ейске, Приморско-Ахтарске, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи — 22 °С;
  • в Темрюке — 23 °С.

Как писали Юга.ру, июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет.

Азовское море Анапа Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи Черное море

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