Облачно и жара. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 5-6 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 5-6 июля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только утром и днем в воскресенье в отдельных районах возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 28-33 °С. На Азовском побережье ночью 16-21 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 14-19 °С.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 26-31 °С. Температура морской воды: в Ейске, Приморско-Ахтарске, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи — 22 °С;

в Темрюке — 23 °С.