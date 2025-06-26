Оператор связи заменит сеть 3G на 4G в Краснодарском крае и Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Robin Worrall, Unsplash.com
    © Фото Robin Worrall, Unsplash.com

Оператор связи собирается полностью заменить сеть 3G в Краснодарском крае и Адыгее на 4G

Пресс-служба МТС сообщила, что компания уходит от 3G в Краснодарском крае и Адыгее — сети полностью переведут на современный 4G к 2026 году. Это должно увеличить скорость передачи данных и емкость сети примерно на четверть.

Проект уже стартовал: сети обновляют в 10 районах Краснодарского края и в Майкопе (Адыгея). На очереди Черноморское побережье.

В Краснодаре вечером 24 июня отключили мобильный интернет:

Замена сетей также позволит активнее применять технологию VoLTE. Она дает возможность разговаривать по телефону и пользоваться интернетом одновременно. Функцией пользуются более половины абонентов МТС в Краснодарском крае. VoLTE поддерживают все современные смартфоны, включая бюджетные модели.

В компании отмчают, что переход на 4G будет комфортным для пользователей: перед запуском проекта отключение 3G тестировали в трех российских регионах (с 2023 года), а телефонов без 4G почти не осталось.

Как писали Юга.ру, другой оператор сотовой связи разослал смс о возможных сбоях интернета в Краснодаре.

Адыгея Интернет Мобильная связь МТС Связь Технологии

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