В Краснодаре задержали заведующего онкодиспансером. При обыске у него нашли 7,8 млн рублей и 5,4 тыс. долларов

Предыстория. 5 июня портал 93.ru сообщил, что в Краснодаре задержали сотрудников клинического онкодиспансера. Заведующего отделением онкоурологии Игоря Сосновского и врача-онколога Андрея Ширвари подозревают в организации схемы по сбору и вымогательству взяток у пациентов.

В тот же день информацию подтвердили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. На рабочем месте и по месту жительства Игоря Сосновского оперативники провели обыски.

У врача нашли больше 7 млн 800 тыс. рублей, 5,4 тыс. долларов и 900 евро. Также у фигуранта изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела.