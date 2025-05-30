Кто разлил пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района? Прокуратура Краснодарского края не нашла виновных

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5199
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5199

Эксперты не смогли определить ущерб от разлива пальмового масла на берегу Черного моря и не выяснили, по чьей вине это произошло

Предыстория. 6 апреля очевидцы сообщили, что нашли на берегу Анапы неизвестное белое вещество. Позже оперштаб Кубани подтвердил, что это пальмовое масло. Выбросы зафиксировали от станицы Благовещенской в Анапе до поселка Веселовка в Темрюкском районе. Экологи предположили, что вещество могло попасть после очистки цистерн судна.

21 мая депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевский сообщил, что получил ответ прокуратуры Кубани на свой запрос о виновниках в загрязнении побережья Анапы и Темрюкского района фракциями пальмового масла. 

В документе говорится, что эксперты провели анализы и отнесли обнаруженное вещество к IV классу опасности — малоопасным. Также сообщается, что из-за отсутствия сведений о виновных в загрязнении берега Росприродназдор пока не оценивал размер вреда природе.

«Нанесенный ущерб экологии очевиден, а виновных так и не нашли. И найдут ли? Можно же легко определить какие судна накануне выброса в море пальмового масла заходили в порт загрузки или выходили из него.  Далее установить круг лиц, проверить бортовые журналы, маршруты, опросить капитанов, очевидцев», — считает депутат Хмелевский.

Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута:

Ранее эколог Георгий Каваносян сообщал, что в феврале 2024 года жители Тамани обнаружили похожие сгустки. Они подозревали утечку в порту «Тамань».

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха. На рекламных щитах Анапы начали транслировать информацию о запрете купания.

Анапа Курорты и туризм Темрюкский район Черное море Экология

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Кто разлил пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района? Прокуратура Краснодарского края не нашла виновных
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