Кто разлил пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района? Прокуратура Краснодарского края не нашла виновных

Эксперты не смогли определить ущерб от разлива пальмового масла на берегу Черного моря и не выяснили, по чьей вине это произошло

Предыстория. 6 апреля очевидцы сообщили , что нашли на берегу Анапы неизвестное белое вещество. Позже оперштаб Кубани подтвердил, что это пальмовое масло. Выбросы зафиксировали от станицы Благовещенской в Анапе до поселка Веселовка в Темрюкском районе. Экологи предположили, что вещество могло попасть после очистки цистерн судна.

21 мая депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевский сообщил, что получил ответ прокуратуры Кубани на свой запрос о виновниках в загрязнении побережья Анапы и Темрюкского района фракциями пальмового масла.

В документе говорится, что эксперты провели анализы и отнесли обнаруженное вещество к IV классу опасности — малоопасным. Также сообщается, что из-за отсутствия сведений о виновных в загрязнении берега Росприродназдор пока не оценивал размер вреда природе.

«Нанесенный ущерб экологии очевиден, а виновных так и не нашли. И найдут ли? Можно же легко определить какие судна накануне выброса в море пальмового масла заходили в порт загрузки или выходили из него. Далее установить круг лиц, проверить бортовые журналы, маршруты, опросить капитанов, очевидцев», — считает депутат Хмелевский.